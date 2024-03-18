В воинские части Украины хотели поставить более 200 тон некачественных продуктов, — Минобороны

Заместитель министра обороны Виталий Половенко сказал, что если инспекторы фиксируют испорченные продукты, поставщик должен заменить партию. Некоторые компании срывают поставки и систематически не выполняют обязанности.

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В феврале 2024 года воинские части Украины хотели поставить 264,09 тонн некачественных продуктов. Представители Центрального управления контроля качества проверили продовольствие на складах компаний-поставщиков до отгрузки в подразделения. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как рассказал заместитель Министра обороны Виталий Половенко, проверки на складах компаний снабжений проводятся регулярно. Если инспекторы фиксируют испорченные продукты, поставщик должен заменить партию

"Некоторые недобросовестные компании наносят ущерб государству. Например, на уровне оперативно-стратегических группировок войск только за февраль недопоставили продукции на сумму – 36 479 997,10 гривен. В частности, поставки срывают компании, систематически не выполняющие свои обязанности. Мы будем открыто сообщать обществу по всем вопросам поставок пищевого обеспечения. В любых обстоятельствах наши военные не должны испытывать никаких проблем с качеством пищи", — заявил Полвоенко.

Напомним, 14 марта стало известно, что в Финляндии задержали лиц, которые отмывали €5,7 млн на закупках. Предприниматели получили от Минобороны Украины полную сумму средств на закупку военной амуниции, пояснили в НАБУ. Однако ВСУ не получили все необходимое снаряжение, а половина денег осела в карманах фигурантов.

Также сообщалось, что Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро в год. В Минобороны страны заявили, что странам группы "Рамштайн" необходимо инвестировать 0,25% своего ВВП в военную помощь Украине, чтобы она выиграла войну.