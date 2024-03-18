У військові частини України хотіли поставити понад 200 тонн неякісних продуктів, — Міноборони

Заступник Міністра оборони Віталій Половенко сказав, що якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партію. Деякі компанії зривають поставки та систематично не виконують обов'язки.

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У лютому 2024 року військові частини України хотіли поставити 264,09 тонни неякісних продуктів. Представники Центрального управління контролю якості перевірили продовольство на складах компаній-постачальників до відвантаження підрозділи. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Як розповів заступник Міністра оборони Віталій Половенко, перевірки на складах компаній постачання проводяться регулярно. Якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партії

"Деякі недобросовісні компанії завдають шкоди державі. Наприклад, на рівні оперативно-стратегічних угруповань військ лише за лютий недопоставили продукції на суму – 36 479 997,10 гривень. Зокрема, постачання зривають компанії, які систематично не виконують своїх обов'язків. Ми відкрито повідомлятимемо суспільство з усіх питань постачання харчового забезпечення. За будь-яких обставин наші військові не повинні відчувати жодних проблем з якістю їжі", — заявив Полвоєнко.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що у Фінляндії затримали осіб, які відмивали €5,7 млн на закупівлі. Підприємці отримали від Міноборони України повну суму коштів на закупівлю військової амуніції, пояснили НАБУ. Однак ЗСУ не отримали все необхідне спорядження, а половина грошей осіла у кишенях фігурантів.

Також повідомлялося, що Естонія запропонувала план фінансування України на 120 млрд євро на рік. У Міноборони країни заявили, що країнам групи "Рамштайн" необхідно інвестувати 0,25% свого ВВП у військову допомогу Україні, щоб вона виграла війну.