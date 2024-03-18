"Лоб в лоб": коллаборанта и эксчиновника из Крыма Кривенко задавил грузовик ВС РФ, — соцсети

Машину предателя Украины на одной из трасс оккупированного полуострова раздавил военный грузовик. В салоне он находился не один.

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В Крыму погиб в ДТП бывший "председатель" захваченного Россией предприятия "Крымавтодор" Дмитрий Кривенко. Об этом 18 марта сообщили в российском анонимном Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ".

В публикации упомянуто, что Кривенко был "скандально известным чиновником". Вместе с ним в иномарке была женщина по имени Екатерина.

"При невыясненных обстоятельствах на одной из трасс полуострова машина Кривенко сегодня лоб в лоб столкнулась с военным грузовиком", — передали авторы контента.

Фото с места происшествия Фото: Соцсети

Кто такой Дмитрий Кривенко?

Кривенко руководил "Крымавтодором" с 2018 года, но в 2020 году его уволили из-за выявленных недостатков в работе. Позже чиновник обвинялся в хищении средств во время ремонта дороги в Тамбовской области. Выяснилось, что следствие велось шесть лет, и все это время Кривенко игнорировал повестки в полицию.

"Крымавтодор" — это государственное унитарное предприятие, которое находится в Крыму. После захвата полуострова его перерегистрировали в соответствии с российским законодательством, после чего на "Крымавтодор" наложили санкции ряд стран.

Фото Дмитрия Кривенко Фото: РБК

Также Кривенко известен тем, что контролировал строительство трассы российских окупантов "Таврида". Эта дорога протяженностью 253 километра проходит через весь Крым и соединяет Керчь с Севастополем.

В СМИ передавали, что местные прозвали "Тавриду" дорогой смерти из-за большого количества смертельных ДТП. Сообщается, что на трассе за сотни километров некуда съехать – нет ни заправок, ни туалетов, ни кафе.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для крепкого мира Украине необходимо вернуть Крым.

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