Не вся настоящая: какое количество авиации враг разместил на аэродроме в Джанкое (фото)

Оккупанты нарисовали фальшивый вертолет Ми-28 на аэродроме. Эксперты считают, что враг потерял один из бортов или планирует нарисовать больше для того, чтобы ввести в заблуждение относительно количества имеющихся вертолетов.

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На аэродроме в Джанкое во временно оккупированном Крыму российские военные разместили десять ударных вертолетов Ми-28, два Ка-52 и четыре истребителя Су-25 по состоянию на 9 марта. Об этом сообщили эксперты Defense Express.

OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал спутниковые снимки с аэродрома в Крыму, на котором враг не только разместил воздушные суда, но и нарисовал фальшивый Ми-28. По его словам, россияне переместили со старой площадки на новую дивизион комплексов С-400.

В Defense Express отметили, что снимок новой позиции наводит на подозрение, что там находятся фальшивые ЗРК, тогда как настоящие могли переместить в другое место — вглубь территории России для отражения атак украинских дронов-камикадзе.

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Эксперты отметили, что российские ударные борты, изображенные на снимках, являются важной целью, ведь эту авиацию оккупанты могут использовать в боевых действиях на юге Украины. Зато ВС РФ могли нарисовать фейковый Ми-28 в аэропорту из-за того, что потеряли один самолет, или планируют дорисовать еще несколько вертолетов, чтобы ввести в заблуждение относительно количества имеющихся бортов.

Напомним, 27 февраля представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что после потери А-50, враг начал меньше использовать эти борта и самолеты тактической авиации. По его словам, оккупанты задумались, стоит ли дальше рисковать.

13 марта СМИ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны подтвердили повреждение российского самолета ДРЛВ А-50 в Таганроге в России после атаки БПЛА.