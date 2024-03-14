Не вся справжня: яку кількість авіації ворог розмістив на аеродромі в Джанкої (фото)

Окупанти намалювали фальшивий гелікоптер Мі-28 на летовищі. Експерти вважають, що ворог втратив один із бортів або планує намалювати більше для того, щоб ввести в оману щодо кількості наявних вертольотів.

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На аеродромі в Джанкої в тимчасово окупованому Криму російські військові розмістили десять ударних гелікоптерів Мі-28, два Ка-52 та чотири винищувачі Су-25 станом на 9 березня. Про це повідомили експерти Defense Express.

OSINT-аналітик MT Anderson опублікував супутникові знімки з аеродрому в Криму, на якому ворог не лише розмістив повітряні судна, але й намалював фальшивий Мі-28. За його словами, росіяни перемістили зі старого майданчика на новий дивізіон комплексів С-400.

У Defense Express зауважили, що знімок нової позиції наводить на підозру, що там перебувають фальшиві ЗРК, тоді як справжні могли перемістити в інше місце — вглиб території Росії для відбиття атак українських дронів-камікадзе.

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Експерти наголосили, що російські ударні борти, зображені на знімках, є важливою ціллю, адже цю авіацію окупанти можуть використовувати в бойових діях на півдні України. Натомість ЗС РФ могли намалювати фейковий Мі-28 на летовищі через те, що втратили один літак, або планують домалювати ще кілька гелікоптерів, аби ввести в оману щодо кількості наявних бортів.

Нагадаємо, 27 лютого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що після втрати А-50, ворог почав менше використовувати ці борти та літаки тактичної авіації. З його слів, окупанти задумалися, чи варто далі ризикувати.

13 березня ЗМІ з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони підтвердили пошкодження російського літака ДРЛВ А-50 у Таганрозі в Росії після атаки БПЛА.