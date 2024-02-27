"Ворог уже задумався": Ігнат розповів про тактику авіації РФ після втрати літака А-50 (відео)

Речник Повітряних сил наголосив, що росіяни поки побоюються працювати в повітряному просторі над Україною, оскільки в лютому ворожа авіація зазнала великих втрат.

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Російське командування поки не відправляє в повітряний простір літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також стало менше використовувати літаки тактичної авіації. Про це повідомив речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" 27 лютого.

Як зауважує представник Повітряних сил, насамперед це — результат великих втрат ворога. Він нагадав, що один із літаків А-50 було пошкоджено раніше, а нещодавно знищено ще два літаки такого типу.

"Ворог уже задумався, чи варто ризикувати далі, використовуючи ці літаки. Вони хоч і дальнього радіолокаційного виявлення, але цим літакам треба підлітати ближче, щоб хоча б зазирнути подалі на територію нашої держави та провести радіолокаційну розвідку. Тому ворог робить певні висновки і розуміє, що може бути знищений", — зазначив Ігнат.

Крім того, спікер акцентував увагу, що всього за тиждень було знищено сім літаків тактичної авіації Росії Су-34 і Су-35, тому їх зараз стало менше літати.

"У них було завдання знести Авдіївку з лиця землі, закидати керованими авіабомбами, тому тактична авіація працювала багато і часто. І відповідно мають втрати і на цьому напрямку також", — сказав він.

Що є у російської авіації

Ігнат зазначає, що у Росії є ще літаки А-50, але немає повної інформації, наскільки вони справні і наскільки вони відповідають сучасним вимогам.

Як прокоментував знищення ДРЛВ А-50 керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов, у Росії залишилося всього шість таких літаків.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що ЗСУ видавлюють російську авіацію з повітряного простору України так само, як російський флот видавили з північно-західної частини Чорного моря, а потім і зовсім змусили втекти з окупованого Севастополя.

Водночас, за словами спікера Повітряних сил Ігната, Росія сьогодні виготовляє літаки, близькі до п'ятого покоління, і має багато літаків, зокрема Су-30, Су-34, Су-35.

"Тому я думаю, що вони можуть виробляти літаки. Надія на те, що санкції працюють ... але Росія все одно отримує технології, щоб займатися авіабудуванням, літакобудуванням, енергетичною сферою", — додав представник ЗС ЗСУ.

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Знищення А-50 і ЗРК С-400: ЗСУ "розчищають" дорогу для майбутніх F-16, — експерти

Нагадаємо, ліквідацію А-50 прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що знищення ворожих літаків — це результат союзу з партнерами країни.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки літаків А-50 мала Росія і на що вплине падіння чергової ворожої "пташки".