Диктатура может помочь Украине победить врага, — нардеп (видео)

По словам Сергея Демченко, подобная форма правления якобы поможет украинцам победить. Но при этом нардеп уточнил, что украинцы являются свободолюбивыми, а стране не надо забывать, что мы не должны быть похожими на тоталитарный режим противника.

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В Украине почти все государственные институты ориентированы на президента, а диктатура, которая, вероятно, сейчас присутствует в Украине, может помочь победить врага. Об этом в эфире "Новости Live" сказал нардеп от "Слуги народа" Сергей Демченко.

"Диктатура — это инструмент, который может помочь нам победить врага. Такая форма правления для страны и ее граждан однозначно в минус. Но во время войны нельзя исключать такой вариант. Впрочем, следует понимать, что украинцы свободолюбивы. Мы не должны быть похожими на тоталитарный вражеский режим, с которым боремся", — считает нардеп от "Слуги народа" Сергей Демченко.

Он добавил, что в современном мире вопрос, существуют ли границы у диктатуры, не изучен.

Сергей Демченко отметил, что на сегодня в Украине максимальное количество государственных органов ориентируются на президента, а ответственность в полном объеме за вопросы войны и за международные вопросы 100% лежит на президенте.

Ранее Демченко заявил о предложении полностью забронировать сотрудников Нацполиции, поскольку новый законопроект об усилении мобилизации в Украине получил рекордное за всю историю количество правок и расширяет категорию забронированных украинцев.

Напомним, что лидер Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на одном из сельхозпредприятий политик заявил, что благодаря диктатуре в стране царит порядок и процветание. Граждане "богатого Запада", по его словам, едут в Беларусь, чтобы купить соль.