Диктатура може допомогти Україні перемогти ворога, — нардеп (відео)

За словами Сергія Демченка, подібна форма правління нібито допоможе українцям перемогти. Але при цьому нардеп уточнив, що українці є волелюбними, а країні не треба забувати, що ми не повинні бути схожими на тоталітарний режим противника.

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В Україні майже всі державні інституції орієнтовані на президента, а диктатура, яка, ймовірно, зараз присутня в Україні, може допомогти перемогти ворога. Про це в ефірі "Новини Live" сказав нардеп від "Слуги народу" Сергій Демченко.

"Диктатура — це інструмент, який може допомогти нам перемогти ворога. Така форма правління для країни та її громадян однозначно в мінус. Але під час війни не можна виключати такий варіант. Втім варто розуміти, що українці свободолюбиві. Ми не маємо бути схожими на тоталітарний ворожий режим, з яким боремося", — вважає нардеп від "Слуги народу" Сергій Демченко.

Він додав, що в сучасному світі питання, чи існують межі у диктатури, не вивчене.

Сергій Демченко зазначив, що на сьогодні в Україні максимальна кількість державних органів орієнтуються на президента, а відповідальність в повному обсязі за питання війни та за міжнародні питання 100% лежить на президентові.

Раніше Демченко заявив про пропозицію повністю забронювати співробітників Нацполіції, оскільки новий законопроєкт про посилення мобілізації в Україні отримав рекордну за всю історію кількість правок і розширює категорію заброньованих українців.

Нагадаємо, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу на одному із сільгосппідприємств політик заявив, що завдяки диктатурі в країні панує порядок і процвітання. Громадяни "багатого Заходу", за його словами, їдуть у Білорусь, щоби купити сіль.