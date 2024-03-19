На Ривненщине в последний путь провели бойца ВСУ: без отца остались четверо детей (фото)

Более года Руслан Мамонтов провел на фронте, защищая Украину от российских захватчиков. Военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения после боевого задания в Донецкой области.

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В Ривненскую область "На щите" вернулся защитник Руслан Мамонтов, которого дома ждала жена и четверо детей. Фото прощания с героем обнародовали в Клесовском поселковом совете в Facebook.

По информации в заметке, с военнослужащим попрощались в субботу, 16 марта в его родном поселке.

Более года, с января 2023-го, Руслан Мамонтов защищал родную Украину от российских оккупантов. Погиб военный 9 марта во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Теперь он в небесном войске. Дома его ждала жена и четверо детей. На возвращение родного человека надеялись мама и сестра. Каждого, кто его знал, шокировала весть о его гибели", — говорится в сообщении.

Руслан Мамонтов / Фото — Клесовский поселковый совет

В поселковой громаде добавляют, что земляки, друзья, родные и представители власти встречали героя склонившись на колени, вдоль всего маршрута движения похоронного кортежа.

Прощальную церемонию проводили в родном дворе воина и в Свято-Благовещенском соборе. Похоронили Руслана Мамонтова с воинскими почестями на кладбище на Масийковой горе.

Напомним, 14 февраля в Виннице попрощались с павшими воинами объединенной штурмовой бригады "Ярость" 23-летним Артуром (Артем) Иванишиным и 23-летним Вадимом Кондратюком, которые были друзьями и погибли в один день.

Ранее Фокус сообщал, что в результате жестоких боев на фронте погиб известный реконструктор Роман Кулик из Тернопольской области. Он был участником десантно-штурмовых войск и принимал активное участие в деятельности волонтерских организаций.