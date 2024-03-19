С тракторами и грузовиками: в Беларуси начали отрабатывать мобилизацию (фото)

Особенностью отработки мобилизации является то, что кроме самих военнообязанных в военкомат прибывала техника.

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В рамках проверки готовности Вооруженных сил в военном комиссариате Минского района начались мероприятия по призыву военнообязанных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

11 марта в Беларуси объявили проверку боевой готовности подразделений и воинских частей. В рамках этих действий в Минске начали призывать военнообязанных на военные сборы. Комиссар Минского района полковник Дмитрий Годун заявил, что они проводят действия по призыву и постановке на учет как военнообязанных, так и транспортных средств.

Транспортные средства в Беларуси Фото: Ваяр

Годун утверждает, что он рад "активности и патриотическому настрою" граждан, которые добропорядочно прибывают на пункты сбора.

"Радует и позиция руководителей предприятий и организаций — вся техника прибывает вовремя, проходит осмотр и находится в готовности выдвинуться в воинские части. Важно отметить, что не остаются в стороне офицеры и специалисты военных комиссариатов, которые оказывают методическую помощь и активно участвуют в разъяснении военнообязанным цели и задач подобных сборов", — заявил Годун.

Отмечается, что основная задача для пункта приема транспортных средств является распределение и передача техники в другие подразделения для дальнейшего выполнения задач. На опубликованных кадрах можно заметить специализированный транспорт: грузовики, самосвалы и экскаваторы. Один из таких пунктов развернули на базе 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады.

В Беларуси отработали мобилизацию транспорта Фото: Минобороны Беларуси

Напомним, 18 марта аналитики сообщили, что белорусы поставили блокпост у границы с Украиной. На нем расположили БМП-2 и танк Т-72Б.

15 марта стало известно, что РФ разместила часть своего ядерного оружия в Беларуси, а именно возле города Осиповичи. Недавно один из складов в центральной части страны прошел через модернизацию.