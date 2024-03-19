"Недотанк" со 100-мм пушкой: почему российские БМП-3 не показали себя на фронте, — эксперт

Теоретически российская БМП-3 обладает вполне сносными характеристиками, включая орудие 2А70 со скорострельностью 10 выстрелов в минуту. Однако техника обладает слабой броней и непрактичным десантным отделением.

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Новейшие российские боевые машины пехоты БМП-3 в последнее время применяются на передовой в качестве мобильной артиллерии. Техника ведет огонь из закрытых позиций, что нехарактерно для машин такого класса, ведь даже древние российские танки Т-54 и Т-55 с таким же 100-мм орудием лучше справляются с такими задачами. О том, почему БМП-3 не "нашла себе места" в реальных боевых действиях рассказал польский обозреватель Defence 24 Адам Сверковский.

Автор материала приводит чисто теоретические данные о российской бронемашине, которая на бумаге выглядит вполне сносно. БМП-3 отличается двуствольным вооружением — 100-мм пушечной установкой 2А70 со скорострельностью 10 выстрелов в минуту и 30-мм автоматической пушкой 2А42. Силовая установка мощностью 500 л.с., позволяет 18,7-тонной машине разгоняться до 72 км/ч на суше и до 10 км/ч при преодолении водных препятствий.

Такая компоновка должна была повысить универсальность машины на поле боя, позволяя эффективно уничтожать живую силу, легкие укрепления и бронетехнику, в том числе и танки с помощью противотанковых управляемых ракет семейства 9М117.

Однако на практике это не привело к повышению боевой эффективности на украинских фронтах. Конфликт выявил ряд фундаментальных концептуальных и технических проблем БМП-3, включая слабую броню или совершенно непрактичную компоновку десантного отделения, отметил Сверковский.

Так российские оккупанты входящие в состав 1-й гвардейской танковой армии, использовали БМП-3 для поддержки пехоты, ведя непрямой огонь по украинским позициям со 100-мм пушки. При этом рекорд расстояния, на котором был произведен точный выстрел при ведении непрямого огня из БМП-3, составляет 4 км. Такой же показатель имеет и комплекс 9М113 "Конкурс".

Уничтоженная БМП-3 ВС РФ на Запорожском направлении

В то же время, несмотря на необходимость принятия на вооружение современных бронированных орудий, использование БМП-3 в этой роли не является достойным решением. А неудовлетворительные результаты войны указывают на необходимость дальнейшего совершенствования военной тактики и техники.

Тем не менее, российские военные, похоже, экспериментируют с различными стратегиями, включая усиление БМП-3 за счет установки дополнительных элементов бронезащиты. Но даже с использованием дополнительных модулей защиты, результаты по-прежнему неудовлетворительны, учитывая потери от ударов FPV-дронами. Возможно в будущем для поддержки пехоты будут задействованы другие типы машин, например легкие танки 2С25 "Спрут-СДМ1".

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Напомним, российское предприятие "Курганмашзавод" объявило о передаче ВС РФ партии модернизированных БМП-3 для оккупационных войск. Отмечается, что машины стали более устойчивыми к атакам дронов-камикадзе и получили улучшенное бронирование.