Мобилизация по-новому: планируют ли рассылать онлайн-повестки и повышать штрафы для уклонистов

В профильном комитете ВР сообщили, что с размером штрафов еще ничего не решено, как и с мерами воздействия за нарушение законодательства, а вот электронный кабинет призывника члены комитета однозначно считают правом, а не обязанностью военнообязанного.

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В комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады продолжается обсуждение поправок к законопроекту о мобилизации. Сейчас идет рассмотрение введения электронных повесток, повышения штрафов за нарушение законодательства и других вопросов, о чем рассказывает член комитета, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

Относительно мер наказания

Она подтвердила, что действительно в правительственном законопроекте о мобилизации говорится об увеличении штрафов за нарушения, но с размером их парламентарии еще не определились — будут ли это 100 тысяч гривен или больше.

Относительно мер за нарушение законодательства и наказания уклонистов, Фриз отметила, что предусматривалась за неявку военнообязанного в ТЦК после его оповещения подача иска в административный суд.

"По решению суда к человеку, который не явился в ТЦК, уже могут применяться так называемые меры воздействия: ограничение на вождение транспортным средством или блокирование счетов, или ограничение перемещения, выезда за границу. Непосредственно относительно этой правки — была отклонена возможность для представителей ТЦК и СП принимать такие меры воздействия, ведь они были прописаны не четко с точки зрения возможности применения. То есть не было понятно, в каком объеме их будут применять. Один, два или сразу все три меры, которые были изложены в предложении", — подчеркнула Фриз.

Кроме того, как отметила нардеп, не было установлено четких сроков, на который могут применяться эти меры.

"И ключевое, что было нарушением кодекса административного судопроизводства — это то, что были фактически нивелированы сроки подачи гражданином апелляционного обжалования на решение административного суда. Это является нарушением Конституции, ведь каждый человек имеет право на защиту своих прав. Поэтому все это как меры воздействия было пока отклонено", — добавила член комитета.

Относительно электронных повесток

В комитете парламента сообщили, что создание электронного кабинета призывника будет не обязанностью, а правом.

"Почти единогласно комитет был против введения как обязанности электронного кабинета (военнообязанного. — Ред.). Было принято решение, что это будет правом, возможностью для человека в возрасте от 18 до 60 лет после объявления военного положения переподтвердить свои персональные данные или через ЦНАП, или через ТЦК и СП, или через электронный кабинет, если гражданин согласился его сделать. То есть это является правом, а не обязанностью", — однозначно подтвердила Фриз.

Кроме того, по ее словам, было отклонено понятие отправки электронных повесток через электронный кабинет.

По словам Ирины Фриз, во вторник, 19 марта, была поддержана "достаточно качественная норма" относительно обязательства государственных районных администраций осуществлять оповещение по ОТГ с населением до 10 тысяч человек.

"Сделана такая поправка для того, чтобы этого не делали старосты, которые вынуждены были разносить повестки", — отметила нардеп.

Относительно других вопросов работы комитета

Также Фриз сообщила, что были откорректированы позиции относительно изъятия транспортных средств у предприятий. По ее информации, предложено, чтобы были установлены четкие критерии, а также предельный процент по изъятию транспортных средств.

"Это сделано для того, чтобы не происходило такого: у одного предприятия изымают все, а у других все остается", — уточнила она.

Сейчас Фриз проинформировала, что комитет рассматривает 1505-ю поправку и будет продолжать свою работу в дальнейшем.

"Я надеюсь, что на следующих неделях законопроект будет подготовлен комитетом к рассмотрению во втором чтении непосредственно в зале парламента", — подчеркнула парламентарий.

Она резюмировала, что для того, чтобы осуществить качественную мобилизацию, нужно несколько вещей.

"Профессиональная подготовка, мотивационный фактор и изменение информационной политики государства относительно того, чем является мобилизация для существования украинской нации в будущем, обеспечение всем — от формы до продуктов питания и оружием. Если все это есть в наличии, то вопрос мобилизации не приобрел бы такого резонанса, который постоянно будоражит общество", — подытожила Фриз.

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