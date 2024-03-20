"Мы физически истощены": боец ВСУ призвал к жесткой мобилизации в Украине

По словам украинского защитника с позывным "Дед", во времена АТО\ООС воинам представлялась возможность отдохнуть как физически, так и психологически. Однако сейчас из-за нехватки личного состава этого не происходит.

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Необходимо провести "жесткую мобилизацию" в Украине, поскольку защитники Украины истощены. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины Владимир с позывным "Дед", передает hromadske.

Боец подчеркнул, что украинские военнослужащие на передовой должны иметь возможность отдохнуть.

"Мы уже физически истощены. Должна быть жесткая мобилизация, чтобы было больше подразделений, больше бригад, батальонов. Как в 2014-2015-м: мы заходили на 45-65-90 суток, а потом на какое-то время нас выводили, потом снова заходили. Было бы немного легче", — рассказал Владимир.

"Дед" подчеркнул, что во времена АТО\ООС людям предоставлялась возможность отдохнуть, как физически, так и психологически, что значительно облегчало их положение. Однако в настоящее время не хватает замены, чтобы обеспечить этот отдых и доукомплектовать военнослужащих.

"Дед" подчеркнул, что жесткая мобилизация необходима для обеспечения отдыха и замены для защитников Украины, что позволит им восстановиться и продолжить борьбу за государство.

"Тогда хоть немного человек отдыхал — и психологически, и физически. Сейчас нам не хватает этой замены, чтобы немного вывести людей, доукомплектовать, отдохнуть. Вот для этого и нужна мобилизация. Жесткая мобилизация", — добавил защитник.

Напомним, что председатель СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в основе закона о мобилизации должен быть заложен принцип справедливости: те, кто сейчас на фронте, нуждаются в отдыхе.

Также сообщалось, что в Раде рассказали, запретят ли уклонистам управлять автомобилями.