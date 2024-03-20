Стратегическое видение: ВМС США создали концепцию развития на 30 лет

Национальная оборонная стратегия предусматривает, что армия должна иметь в строю 381 корабль в 2042 финансовом году. Однако военные не исключают, что этого может и не произойти из-за нехватки финансирования.

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В армии США создали два варианта для развития Военно-морских сил США на следующие 30 лет. Об этом сообщает Breaking Defense.

Журналисты получили в свое распоряжение документ, в котором говорится о развитии традиционных (управляемые людьми) кораблей Военно-морских сил на следующие 30 лет. Первая концепция базируется на том, что законодатели выделят больше средств на флот, а второй — ресурс будет ограничен и увеличения финансирования не будет. При этом оба варианта одинаковы до 2033 финансового года, а дальше уже идут существенные различия. Основной общий момент развития ВМС США до 2027 предусматривает, что флот должен состоять минимум из 280 кораблей.

Сравнение концепций развития ВМС США на следующие 30 лет

Первый вариант документа предусматривает, что к середине 2030-х годов ВМС США будут иметь 330 кораблей, а к 2045 — 377 кораблей. Второй вариант с ограниченным бюджетом предусматривает, что 330 боевых кораблей не будет и до конца 2030-х годов, а в 2045 финансовом году их будет 343. Поэтому он не соответствует Национальной оборонной стратегии, в которой ВМС указали, что нужно иметь 381 корабль. Эта стратегия предусматривает, что в 2042-43 годах количество кораблей будет достигать 381 единицы. План с ограниченным ресурсом исключает такую возможность и максимум будет 348 кораблей в 2042 финансовом году.

ВМС США "Арли Берк Фото: Википедия

Оба плана предусматривают, что армия сохранит в строю 31 десантный корабль в течение 30-летнего периода, так как того требует Конгресс. При этом выполнить планы можно будет при условии своевременного финансирования работ и их выполнения. Ранее руководство США признало, что дефицит готовых к выполнению боевых задач кораблей мешает реагировать Корпусу морской пехоты на кризисы в мире.

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Также в ВМС акцентируются на производстве подводных лодок в рамках соглашения AUKUS. Для устойчивого уровня производства одной субмарины класса Colombia и двух субмарин класса Virginia необходимо 17,5 млрд долларов в течение следующих 5 финансовых лет.

В 2025 финансовом году ВМС США планируют списать 16 кораблей и три субмарины, но получить они ожидают лишь 6 кораблей.

Напомним, 12 марта ВМС США показали, как субмарина прорвалась сквозь арктические льды в ледовом лагере "Кит".