Летающие авианосцы: взлет и падение американских дирижаблей Akron

Почти сто лет назад ВМС США всерьез рассматривали концепцию летающих авианосцев, в результате чего появились дирижабли класса Akron – единственные когда-либо введенные в эксплуатацию.

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Фокус перевел статью Кайла Мизоками об истории дирижаблей Akron.

Почти сто лет назад ВМС США всерьез рассматривали концепцию летающих авианосцев, в результате чего появились дирижабли класса Akron – единственные когда-либо введенные в эксплуатацию. Эти дирижабли, предназначенные для разведки и оборудованные для перевозки и развертывания истребителей Curtiss F9C Sparrowhawk, обещали существенное преимущество в морской войне. Однако зависимость от погодных условий и катастрофы, приведшие к потере USS Akron и USS Macon, положили конец этой программе. Несмотря на свой потенциал, эти дирижабли устарели в результате развития военных технологий, однако идея летающих носителей сохранилась и эволюционировала в современные БПЛА.

Когда флот поднялся в небо: история летающих авианосцев

Почти сто лет назад военно-морской флот США задался вопросом: если самолеты могут летать по воздуху, почему бы судну, перевозящему их, тоже не парить в небесах? В результате появились дирижабли класса Akron – единственные летающие авианосцы, когда-либо введенные в строй. Несмотря на многообещающие перспективы, несколько катастроф, вызванных технологическими недостатками дирижаблей, уничтожили флот летающих авианосцев и положили конец развитию этой идеи.

Дирижабли класса Akron были спроектированы и построены в конце 1920-х годов

Дирижабли класса Akron были спроектированы и построены в конце 1920-х годов. Эти суда, как и обычные морские авианосцы, предназначались для разведки морских пространств и поиска основного боевого флота противника. После обнаружения вражеского флота линкоры ВМС США должны были сблизиться с противником и разгромить его. Таким было примитивное и ограниченное применение авианосца, который еще не превратился в центральный элемент ударной мощи американского флота.

Дирижабли Akron и Macon, принадлежащие к классу Akron, были заказаны в 1926 году, еще до начала Великой депрессии. Эти два корабля были приняты на вооружение ВМС США в 1931 и 1933 годах соответственно. Класс Akron представлял собой классический межвоенный дирижабль в форме пилюли с жесткой обшивкой из ткани и алюминия, наполненной гелием. Воздушное судно приводилось в движение восемью 12-цилиндровыми двигателями Maybach общей мощностью 6700 лошадиных сил. При длине 239 метров каждый из них был длиннее линкора класса Tennessee, имел экипаж всего в шестьдесят человек и мог двигаться со скоростью 28 м/с. Дирижабли были слабо вооружены – всего восемь пулеметов 30-го калибра.

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Уникальный среди дирижаблей класс Akron нес на борту самолеты и мог запускать и возвращать их в полете. На каждом дирижабле размещалось до пяти истребителей Curtiss F9C Sparrowhawk – легких бипланов с экипажем из одного человека, вооруженных двумя пулеметами Браунинга 30-го калибра. Каждый дирижабль скрывал ангар внутри своего огромного планера, а запуск и возврат "Спарроухоков" осуществлялся с помощью системы крюков, которая опускала их в воздушный поток, после чего они отцеплялись и взлетали. Для возвращения крошечных истребителей система работала в обратном направлении.

Концепция летающего авианосца имела свои преимущества и недостатки по сравнению с "традиционным" морским авианосцем. Akron и Macon были вдвое быстрее надводных кораблей и, следовательно, могли преодолевать большее расстояние. Люди на борту могли видеть гораздо дальше, чем их соперники на надводных кораблях, а "Спарроухоки" расширяли этот диапазон еще больше. С помощью всего 60 человек на каждом дирижабле флот получал мощный разведывательный потенциал, способный помочь боевому флоту в решающем морском сражении.

У дирижаблей были и свои недостатки. Akron и Macon были подвержены капризам погоды и могли стать трудноуправляемыми при сильном ветре: в феврале 1932 года Akron оторвался от своих креплений как раз в тот момент, когда группа приезжих конгрессменов ожидала посадки. Три месяца спустя в Сан-Диего два солдата были выброшены на берег, а третий получил травмы, пытаясь пришвартовать дирижабль к земле. Плохая погода полностью лишала дирижабли возможности летать, в то время как обычный морской военный корабль справлялся с ней с относительной легкостью.

3 апреля 1933 года корабль USS Akron выполнял задание по калибровке своего радиооборудования у побережья Нью-Джерси, когда у него возникли проблемы. Из-за сильного ветра Akron в считанные секунды снизился почти на 305 метров, и экипаж принял решение сбросить водяной балласт, чтобы набрать высоту. В итоге дирижабль поднялся слишком быстро, и экипаж потерял управление. Akron упал в море, погибли 73 человека из 76, находившихся на борту, включая главу Бюро аэронавтики ВМС, командира военно-воздушной станции Лейкхерст и учебно-экспериментальной эскадрильи дирижаблей.

Дирижабли могли бы стать грозными противолодочными платформами для сопровождения конвоев в Атлантическом океане

12 февраля 1935 года USS Macon находился над Тихим океаном, когда из-за шторма у него отказало верхнее оперение. За несколько месяцев до этого Macon получил повреждения плавника, но ВМС не смогли устранить их. Разрушение верхнего плавника унесло с собой около 20% гелия, и дирижабль начал стремительно набирать высоту. Экипаж решил выпустить еще больше гелия, чтобы заставить его снова опуститься, но гелия было потеряно слишком много, и судно упало в океан. Благодаря тому, что Macon падал медленнее, чем его собрат Akron, а также наличию спасательных жилетов и спасательных кругов на борту дирижабля, 81 из 83 пассажиров и членов экипажа выжили в этой аварии.

Гибель обоих дирижаблей фактически положила конец концепции летающего авианосца. Интересно предположить, что могло бы произойти, если бы идея получила дальнейшее развитие и дожила до Второй мировой войны. В качестве разведчиков дирижабли не продержались бы долго, даже если бы выполнили свою миссию и обнаружили японские корабли и базы. Истребители Oscar и Zero Императорской армии и флота Японии быстро расправились бы с хрупкими дирижаблями и их легкими истребителями. С другой стороны, дирижабли могли бы стать грозными противолодочными платформами для сопровождения конвоев в Атлантическом океане, стоя на страже безоружных торговых судов и отбиваясь от немецких подводных лодок с помощью истребителей и глубинных бомб.

Независимо от домыслов, Вторая мировая война была выиграна без летающих авианосцев, а это доказывает, что они не являются незаменимым активом. Эта концепция пролежала в дальнем ящике несколько десятилетий, но недавние исследования Пентагона по превращению транспортного самолета C-130 Hercules в летающий авианосец для беспилотных дронов означают, что идея получила свое дальнейшее развитие. Летающий авианосец действительно может вернуться, но с гораздо меньшим количеством пилотов.

Об авторе

Кайл Мизоками – журналист, пишущий на темы обороны и национальной безопасности, живущий в Сан-Франциско. Публиковался в журналах Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из основателей блога об обороне и безопасности Japan Security Watch.

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