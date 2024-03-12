Ударная подводная лодка ВМС США прорвалась сквозь арктические льды (фото)

Американские ВМС, в условиях таяния арктических льдов, готовятся к усилению морской активности в регионе. Для этого была организована операция Ice Camp 2024 с участием подводной лодки USS Hampton.

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Командование подводными силами ВМС США (COMSUBFOR) официально начал операцию Ice Camp 2024 (Ледовый лагерь) в Северном Ледовитом океане. В рамках трехдневных учебных маневров ударная подводная лодка USS Hampton (SSN 767) класса "Лос-Анджелес" пробила метровый лед Ледовитого океана и подняла государственный флаг в ледовом лагере "Кит". Об этом сообщает Defence Blog.

Мероприятие Ice Camp 2024, ранее известное как ледовые учения (ICEX), превратилось в значительную многонациональную операцию с участием военнослужащих из различных родов войск США, а также союзников из Канады, Франции, Великобритании и Австралии.

В этом году маневры проводились в тесном сотрудничестве с Арктической лабораторией подводных лодок. Ice Camp подчеркивает стремление ВМС поддерживать расширенное арктическое присутствие, укреплять альянсы и создавать более боеспособные арктические военно-морские силы, подчеркнули в командовании.

Американская субмарина USS Hampton во время операции Ice Camp 2024

Отмечается, что в условия таяния арктических льдов американские ВМС должны приготовится к усилению морской активности в регионе. Прежде всего для этого необходимо провести испытания систем подводных лодок, и лагерь Ice Camp Whale для этого обладает уникальными возможностями.

Ice Camp Whale является временным и разбит на ледяном покрове в Северном Ледовитом океане, известном как льдина, для поддержки испытаний систем подводных лодок и других инициатив по исследованию Арктики. Он состоит из убежищ, командного центра и инфраструктуры для безопасного размещения и поддержки более 60 человек личного состава одновременно.

Операция Ice Camp 2024 в Ледовитом океане

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Напомним, в октябре 2023 председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что российско-китайские отношения, которые становятся более тесными неминуемо повышают риски в арктическом регионе. По его словам, нельзя быть наивными и не предвидеть военное присутствие Китая в Арктике, а также активизацию военной деятельности РФ в Северном регионе.