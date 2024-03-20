"Секрет, который все знают": в Украине есть войска "больших стран", — глава МИД Польши

По словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, больше всего Украина нуждается в поставках дальнобойных ракет, которые помогут отодвинуть позиции россиян на фронте.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в Украине уже присутствуют войска из "крупных стран". Об этом он заявил в интервью немецкому информационному агентству DPA, передает телеканал BR24.

"Как сказал ваш канцлер, в Украине уже есть войска из крупных стран", — сказал Сикорский немецкому агентству печати. На вопрос, не является ли проблемой то, что канцлер говорит об этом вопросе, он ответил: "В польском языке есть термин tajemnica Poliszynela (секрет Полишинеля), который описывает секрет, который все знают".

Кроме того, глава МИД Польши высказал мнение, что передача Украине немецких дальнобойных ракет Taurus значительно повлияет на обороноспособность страны.

Сикорский отметил, что благодаря ракетам из других стран украинцам удалось заставить российские силы переместить свои логистические базы дальше от фронта.

"А немецкие ракеты заставят их отойти еще дальше", — добавил Сикорский.

Министр признал важность решения Германии быть крупнейшим поставщиком оружия для Украины, но выразил критику в адрес затягивающегося процесса принятия решений, подчеркнув, что для Украины время имеет ключевое значение.

Есть ли в Украине войска НАТО

Напомним, 7 марта французское издание L'Independant со ссылкой на лидера коммунистической партии Франции Фабьена Русселя сообщило, что Эмманюэль Макрон готов отправить войска в Украину, если произойдет прорыв фронта в сторону Одессы или Киева.

По мнению советника главы Офиса президента Михиаила Подоляка, дискуссия относительно потенциального размещения в будущем западных войск в Украине, которую начал президент Франции Эмманюэль Макрон, свидетельствует о том, что консервативная Европа осознает риски войны при условии победы в войне президента РФ Владимира Путина.

18 марта испанская газета El Pais сообщила, что военные НАТО уже находятся в Украине для контроля над вооружениями, проведения разведывательных операций и обучения. В украинском командовании не комментировали это утверждение.