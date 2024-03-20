"Можем ответить тем же": Путин пригрозил Украине ударами по гражданским объектам (видео)

По словам главы Кремля, у российского военно-политического руководства "есть свои взгляды" и планы, которые будут выполняться.

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Во время встречи со своими доверенными лицами президент РФ Владимир Путин высказался об обстрелах Белгородской области. Об этом сообщает пропагандистский Telegram-канал "Смотри".

Новоизбранный глава РФ поблагодарил жителей приграничной с Украиной области, пообещал сделать все, чтобы поддержать людей.

"И тех, кто потерял бизнес, и рядовых граждан, которые потеряли жилье", — отметил он и добавил, что работать есть над чем, а также что будет сделано все возможное.

Он пригрозил ответными мерами. По словам главы Кремля, "можем ответить тем же".

"Вот тем же мы можем ответить. И по гражданской инфраструктуре и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удар", — уточнил он.

У российского военно-политического руководства "есть свои взгляды на этот счет" и планы, которые будут выполняться.

Напомним, что, журналисты обратили внимание на то, что украинские дроны в Курске могли атаковать завод, который выпускает приборы для самолетов и вертолетов. Сообщается, что завод "Авиаавтоматика" также выпускает производит электроприводы, использующиеся в различных индустриях.

Также сообщалось, что дроны ГУР атаковали российский аэродром стратегической авиации ВКС РФ в Энгельсе. В Минобороны РФ заявили, что все беспилотники сбиты. Однако в местных чатах и группах сообщается о прилетах и возгорании.