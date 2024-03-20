"Боятся выйти на улицу": что с мобилизацией в селе, где "ТЦК хватает всех"

Жители села Маков утверждают, что за время войны в Украине в их населенном пункте мобилизовали многих мужчин. Но призывники в селе еще есть, они боятся выходить на улицу.

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В селе Маков в Хмельницкой области мобилизовали многих мужчин, но в публикации Washington Post, в которой журналисты написали, что в населенном пункте не осталось ни одного призывника, есть определенные неточности. Об этом сообщает "ТСН.ua" в среду, 20 марта после того, как пообщалось с жителями Макова.

Одна из женщин рассказала журналистам, что причиной этому стал некорректный перевод.

"В украинском варианте написано, что мобилизовали почти всех мужчин, а на самом деле журналист во время своего визита просто не встретил на своем пути мужчин призывного возраста", — рассказала она.

Женщина объяснила, что в селе действительно мобилизовали многих мужчин. Есть погибшие, есть раненые, есть и пропавшие без вести.

"Некоторые действительно опасаются выйти лишний раз на улицу. Те, кто избежал мобилизации — выехали отсюда. Недовольство мобилизацией у определенного количества селян есть из-за того, что, например, мобилизован был наш сосед, который имеет заболевания, с которыми нельзя служить. Но его призвали. Говорят, что он вышел из дома попить кофе и его приняли военкомы. Позже он был тяжело ранен и сейчас его семья лечит", — говорит жительница Макова.

Кроме того, по ее словам, в селе есть много слухов о мобилизации. К примеру, работники военкомата якобы маскируются под гражданских, работают не в форме. Но женщина собственными глазами таких не видела.

В оперативном командовании "Запад" официально материал американской газеты пока не комментировали.

Поселковый голова Макова Владислав Галачинский в комментарии "ТСН.ua" заверил, что "информация, которую изложили в статье, не соответствует действительности. Все остальное — без комментариев".

Согласно сообщениям на Facebook-странице Маковского сельского совета, в этом населенном пункте в Хмельницкой области с начала марта похоронили трех погибших на фронте мужчин.

Напомним, 16 марта издание Washington Post опубликовало материал, в котором жители Макова рассказали, что представители "ТЦК хватают всех, кого могут". В селе считают, что их мужчин мобилизуют непропорционально по сравнению с другими регионами или крупными городами.

20 марта в Сумской области в городе Шостка произошла драка между работником ТЦК и местным жителем.

А в Житомире 19 марта мужчина с кулаками набросился на работника ТЦК.