"Бояться вийти на вулицю": що з мобілізацією у селі, де "ТЦК хапає усіх"

Жителі села Маків стверджують, що за час війни в Україні у їхньому населеному пункті мобілізували багатьох чоловіків. Але призовники в селі ще є, вони бояться виходити на вулицю.

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У селі Маків на Хмельниччині мобілізували багатьох чоловіків, але в публікації Washington Post, у якій журналісти написали, що у населеному пункті не залишилося жодного призовника, є певні неточності. Про це повідомляє "ТСН.ua" у середу, 20 березня після того, як поспілкувалося із жителями Макова.

Одна із жінок розповіла журналістам, що причиною цьому став некоректний переклад.

"В українському варіанті написано, що мобілізували майже всіх чоловіків, а насправді журналіст під час свого візиту просто не зустрів на своєму шляху чоловіків призовного віку", — розказала вона.

Жінка пояснила, що в селі справді мобілізували багатьох чоловіків. Є загиблі, є поранені, є й зниклі безвісти.

"Деякі дійсно побоюються вийти зайвий раз на вулицю. Ті, хто уникнув мобілізації – виїхали звідси. Невдоволення мобілізацією у певної кількості селян є через те, що, наприклад, мобілізований був наш сусід, який має захворювання, з якими не можно служити. Але його призвали. Кажуть, що він вийшов з будинку попити кави і його прийняли військкоми. Пізніше він був тяжко поранений і наразі його родина лікує", — каже жителька Макова.

Крім того, за її словами, в селі є багато чуток щодо мобілізації. До прикладу, працівники військкомату нібито маскуються під цивільних, працюють не у формі. Але жінка на власні очі таких не бачила.

В оперативному командуванні "Захід" офіційно матеріал американської газети поки не коментували.

Селищний голова Макова Владислав Галачинський у коментарі "ТСН.ua" запевнив, що "інформація, яку виклали у статті, не відповідає дійсності. Все решта – без коментарів".

Згідно з повідомленнями на Facebook-сторінці Маківської сільської ради, у цьому населеному пункті у Хмельницькій області від початку березня поховали трьох загиблих на фронті чоловіків.

Нагадаємо, 16 березня видання Washington Post опублікувало матеріал, у якому жителі Макова розказали, що представники "ТЦК хапають усіх, кого можуть". У селі вважають, що їхніх чоловіків мобілізують непропорційно порівняно з іншими регіонами чи великими містами.

20 березня у Сумській області в місті Шостка сталася бійка між працівником ТЦК та місцевим жителем.

А в Житомирі 19 березня чоловік з кулаками накинувся на працівника ТЦК.