"Была бы очень крутая идея": нардеп объяснил, почему Запад нужно привлекать к боевым действиям в Украине

Привлечение западных экспертов на поле боя позволило бы Силам обороны повысить эффективность использования западной техники, считает Роман Костенко.

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Народный депутат из фракции "Голос", секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что западные военные очень нужны для обучения украинских защитников на территории Украины. Об этом он сказал в интервью изданию The Telegtaph.

"Это была бы очень крутая идея на самом деле. Мы используем вооружение стран НАТО и надо пройти обучение за рубежом. Но во время пользования вооружением часто возникают вопросы и приходится доучиваться здесь на месте. Моему подразделению на полигоне помогали западные военные волонтеры. Я, как военный понимаю, насколько нужно профессиональное наставничество, что позволит повысить эффективность используемого оружия. Нам дали сбой, но мы не знали, как им пользоваться", — сказал Костенко.

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Он добавил, что сейчас в Украине есть программа тренировок за рубежом, но значительно облегчает ситуацию, когда Силы обороны имеют профессионалов на поле боя, которые здесь помогают. Это позволяет повысить процент эффективной работы.

"Это дало бы нам возможность использовать меньше техники, но использовать ее более результативно", — сказал Костенко.

Напомним, что по словам командующего сухопутными войсками генерала Пьера Шилля, Франция может привлечь дивизию из 20 000 военнослужащих в течение 30 дней и выполнять задачи в рамках коалиции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против отправки войск стран Запада в Украину. По ее мнению, это может привести к эскалации конфликта.