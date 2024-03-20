"Россия уже проиграла войну": Салливан рассказал, как США видят победу Украины (видео)

Советник президента Байдена во время визита в Киев сказал, что замысел России стереть Украину с карты и стереть из истории саму идею быть украинцем, провалился.

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Соединенные Штаты Америки верят в победу Украины в войне против России и будут продолжать поддерживать Украину. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, который прибыл с необъявленным визитом в Киев в среду, 20 марта, сообщает "УНИАН".

На совместном брифинге с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком Салливан объяснил, какой видит Вашингтон победу Киева.

"Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, которая растет не только в традиционных сферах, но и в сфере высоких технологий, в сферах, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа", — сказал советник Байдена.

Салливан убежден, что Россия уже потерпела поражение.

"Мы считаем, что Россия уже проиграла в этой войне. Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось", — подчеркнул Салливан.

Когда будет помощь от США?

Советник Байдена выразил надежду, что законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере 60 миллиардов Конгрессу США удастся одобрить.

"Я знаю, что здесь есть вопросы из-за задержки в нашем Конгрессе и из-за месяцев без дополнительного законопроекта, содержащего пакет помощи, на которую вы по праву заслуживаете и за которую президент Байден ежедневно борется. ...Теперь мы работаем с Палатой представителей, чтобы принять пакет помощи. Мы уверены, что нам удастся это сделать", — приводит слова Салливана "Укринформ".

В то же время представитель Белого дома не стал давать никаких прогнозов относительно сроков одобрения помощи Украине.

"Я не буду делать заявлений, когда процесс завершится, но мы работаем над тем, чтобы это сделать так быстро, как только возможно. Президент Байден работает над этим каждый день, чтобы протолкнуть этот пакет в Палате представителей, но я не могу сделать конкретных предсказаний", — сказал он.

И добавил, что администрация Байдена будет работать с коалицией в более чем 50 стран, пока Украина не победит.

"Я уверен, мы успешно выполним план А. Мы получим двухпартийную поддержку для пакета помощи для Украины. Поэтому, я не думаю, что нам сегодня нужно говорить о плане Б", — считает Салливан

Напомним, 19 марта представитель Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Пентагон остается оптимистом в вопросе одобрения Конгрессом США 60-миллиардного пакета помощи Украине.

19 марта Politico написало, что представители Республиканской партии в Конгрессе изучают перспективу частичного оформления помощи Украине в кредит.