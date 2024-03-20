"Росія вже програла війну": Салліван розповів, як США бачать перемогу України (відео)

Радник президента Байдена під час візиту до Києва сказав, що задум Росії стерти Україну з карти і стерти з історії саму ідею бути українцем, провалився.

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Сполучені Штати Америки вірять у перемогу України у війні проти Росії і продовжуватимуть підтримувати Україну. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, який прибув з неоголошеним візитом до Києва у середу, 20 березня, повідомляє "УНІАН".

На спільному брифінгу з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком Салліван пояснив, якою бачить Вашингтон перемогу Києва.

"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, спроможною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних сферах, а й у сфері високих технологій, у сферах, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед лицем російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", — сказав радник Байдена.

Салліван переконаний, що Росія уже зазнала поразки.

"Ми вважаємо, що Росія вже програла у цій війні. Що мала намір зробити Росія? Стерти Україну з карти. Стерти з історії саму ідею бути українцем. Це вже не вдалося", — наголосив Салліван.

Коли буде допомога від США?

Радник Байдена висловив сподівання, що законопроєкт, який передбачає допомогу Україні у розмірі 60 мільярдів Конгресу США вдасться схвалити.

"Я знаю, що тут є запитання через затримку в нашому Конгресі та через місяці без додаткового законопроєкту, що містить пакет допомоги, на яку ви по праву заслуговуєте і за яку президент Байден щодня бореться. …Тепер ми працюємо з Палатою представників, щоб ухвалити пакет допомоги. Ми впевнені, що нам вдасться це зробити", – наводить слова Саллівана "Укрінформ".

Водночас представник Білого дому не став давати жодних прогнозів щодо термінів схвалення допомоги Україні.

"Я не робитиму заяв, коли процес завершиться, але ми працюємо над тим, щоб це зробити так швидко, як тільки можливо. Президент Байден працює над цим кожного дня, щоб проштовхнути цей пакет у Палаті представників, але я не можу зробити конкретних передбачень", — сказав він.

І додав, що адміністрація Байдена працюватиме з коаліцією у понад 50 країн, поки Україна не переможе.

"Я впевнений, ми успішно виконаємо план А. Ми отримаємо двопартійну підтримку для пакета допомоги для України. Тому, я не думаю, що нам сьогодні потрібно говорити про план Б", — ввадає Салліван

Нагадаємо, 19 березня речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Пентагон залишається оптимістом у питанні схвалення Конгресом США 60-мільярдного пакета допомоги Україні.

19 березня Politico написало, що представники Республіканської партії в Конгресі вивчають перспективу часткового оформлення допомоги Україні в кредит.