Оборонная промышленность Украины переживает бум, но сталкивается с препятствиями, – WP

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, производство украинского оружия утроилось в 2023 году и, как ожидается, увеличится в шесть раз в 2024 году.

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До начала полномасштабной войны Украина практически не производила оружия, однако сейчас военная промышленность переживает бум. Об этом пишет The Washington Post.

Издание сообщает со ссылкой на украинского премьера Дениса Шмыгаля, что производство оружия в Украине утроилось в 2023 году и, как ожидается, увеличится в шесть раз в 2024 году. В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина уже производит 90% от того количества дронов, которое ей нужно.

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Журналисты также отмечают, что украинские оборонные компании стараются удовлетворить потребность армии в боеприпасах, в частности в 155-мм снарядах стандарта НАТО, которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными партнерами Украины.

Кроме того, министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил в прошлом месяце, что Украина развернула ракету местного производства с дальностью действия более 600 километров. По словам официальных лиц, также разрабатываются системы ПВО и высокоточные ракеты, аналогичные американским.

При этом в статье говорится, что наращиванию украинского военного производства мешает целый ряд препятствий — от отсутствия финансирования до поиска достаточного количества пороха.

По словам чиновников, в этом году Киев потратит около 5 миллиардов долларов на внутреннее производство оружия, но все сходятся во мнении, что этого недостаточно. Журналисты также отмечают, что даже при достаточном финансировании Украине придется столкнуться с мировой нехваткой взрывчатых веществ.

Как отмечают авторы статьи, резкий рост международного спроса, отчасти вызванный войнами в Украине и в секторе Газа, привели к исчерпанию запасов пороха и ракетного топлива. По словам заместителя генерального директора компании "Украинская бронетехника" Максима Полывяного, это приводит к периодическим остановкам производства.

В свою очередь глава компании "Атлон Авиа" Артем Вьюнник отметил, что разделил свое предприятие в Киеве и перенес часть во Львов. По его словам, после угрозы удара во Львове пришлось разделить производство и там.

"Это снижает нашу эффективность. Но мы должны это сделать, потому что, если мы этого не сделаем, у нас могут возникнуть большие проблемы", — сказал Вьюнник.

Напомним, 14 марта немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил, что планирует построить по меньшей мере четыре завода в Украине, которые будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие.

Ранее, 8 марта, министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что некоторые французские военно-промышленные компании собираются развернуть производство оружия на территории Украины, чтобы помочь Киеву в борьбе с агрессией РФ.