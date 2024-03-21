ВСУ ждут сложные решения: в ISW оценили вероятность новой оккупации правобережья Днепра

По словам аналитиков, ВС РФ удался небольшой рейд — 13 марта россияне якобы высадились на правом берегу Херсонской области. Создание противником Днепровской военной флотилии может поддерживать дальнейшие усилия в этом.

Related video

В ВС РФ продолжаются структурные реформы, направленные на поддержку войны в Украине и расширение возможностей на случай потенциального конфликта с НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта, выступая на коллегии Минобороны России, сообщается в сводке "Института изучения войны" в сводке от 20 марта.

Важно

Финляндия усиливает речной флот ВСУ для защиты плацдарма в Крынках, — Forbes

По словам Шойгу, уже сформирована "Днепровская речная флотилия" и бригада катеров в составе флотилии. Днепровская военная флотилия — историческое название различных военных частей, действовавших в ходе русско-турецких войн 1735–1739 и 1787–1792 годов и др.

Флотилия, скорее всего, будет развернута в Херсонской области, чтобы защититься от вылазок украинских войск через Днепр и помешать ВСУ расширить плацдарм на левобережье Херсонской области. Размер и уровень оснащения речной флотилии неизвестны, но вместе с тем в планах российского командования может быть переход через Днепр на правый берег, который контролирует Украина.

И российские, и украинские источники подтвердили, что ВС РФ удалось провести небольшой рейд и высадиться на правом берегу Херсонской области 13 марта, а Днепровская речная военная флотилия могла бы поддержать дальнейшие усилия в этом направлении. Маловероятно, что сейчас есть необходимый личный состав и оборудование, которые требуются для длительного присутствия на правобережье или создания реальной угрозы повторной оккупации значительной территории в Херсонской области. Но присутствие нового формирования в этом районе может вынудить Украину направить дополнительные силы и дефицитные средства, чтобы сдерживать группировку ВС РФ в том районе, где она с ноября 2022 года относительно бездействовала. Из-за появления Днепровской речной флотилии украинское командование может пойти на сложные решения в том, что касается распределения ресурсов, поскольку ограниченные запасы военной техники и артиллерийские боеприпасы расходуются экономно.

Напомним, что есть признаки подготовки РФ к войне с НАТО, которая может начаться раньше, чем ожидают на Западе.

Также сообщалось, что Украина может получить от Германии ракеты JASSM-ER дальностью до 1900 км.