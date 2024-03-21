"Не пренебрегайте собственной жизнью": Верещук призывает эвакуированных граждан не возвращаться домой

По ее словам, государство всячески готово помогать эвакуированным гражданам, поэтому пока не надо ехать в прифронтовые регионы.

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Гражданам Украины, которые были вынуждены эвакуироваться, не стоит возвращаться в свои дома, пока ситуация там остается опасной. С соответствующим призывом в эфире "Суспільного" к жителям прифронтовых территорий обратилась вице-премьер-министр Ирина Верещук, информирует Telegram-канал Мининтеграции.

По словам чиновницы, прежде всего ее слова адресованы к жителям Донецкой области.

Представительница Кабмина отметила, что эвакуационный поезд из Покровска с 23 марта изменит место своего прибытия. До этого он направлялся в направлении Житомирской области, но отныне эстафета переходит в Ровенскую и Волынскую области. Ирина Верещук заверила, что все эвакуированные получат помощь с выплатами, расселением и будут иметь все необходимое для дальнейшего проживания.

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Отдельно Верещук обратилась с предостережением к тем, кто эвакуируется, не возвращаться заблаговременно в свои дома, потому что в первую очередь речь идет о пренебрежении собственной безопасностью.

"Очень прошу людей, которые выехали в эвакуацию, не спешить возвращаться в свои дома, пока там сохраняется опасность. Не стоит пренебрегать собственной жизнью и здоровьем и своих близких. А также иметь возможность продолжать получать все предусмотренные государством выплаты", — подчеркнула вицепремьер.

Напомним, что 16 марта стало известно о планах объявить обязательную эвакуацию детей из Сумской области. По словам начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, речь идет о Великописаревской громаде и еще двух громадах в Шосткинском районе, которые постоянно обстреливает РФ.

К тому же 19 марта о масштабной эвакуации в связи с обстрелами было объявлено в Белгородской области. Местные власти предлагали перевезти детей из Белгорода.