ВС РФ продвинулись в районе Кременной и Донецка, — ISW (карты)

Вместе с тем, как отмечают аналитики, российским войскам не удалось выйти к Константиновке вдоль донецкой трассы и отодвинуть линию фронта дальше от Горловки и Донецка.

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Российские источники утверждают, что 20 марта интенсивность рейдов РДК и других формирований в Белгородской и Курской областях снизилась. Минобороны РФ заявило, что российские силы полностью вытеснили формирование, зашедшее в Козинку Белгородской области и сейчас зачищают поселок. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" в сводке от 20 марта.

По данным некоторых других российских источников, проукраинские силы все еще действуют в Козинке и окрестностях.

Кременная

20 марта стало известно, что российские войска недавно добились подтвержденного продвижения к западу и югу от Кременной. 20 марта в Сухопутных войсках Украины сообщили, что ВСУ отразили масштабное российское наступление на Лиманском направлении и опубликовали геолоцированные кадры атаки. Видео показывает, что силы РФ продвинулись к Тернам. На кадрах украинские удары повредили или уничтожили несколько российских бронемашин в этом районе, но весь масштаб российских потерь и штурма неясны. Дополнительные геолокационные кадры за 19 марта показывают, что ВС РФ недавно продвинулись к северу от Золотаровки Луганской области (17 км от Кременной). В других районах идут позиционные бои.

Бахмут

Константиновка Донецкая область

20 марта продолжались позиционные бои в районе Бахмута, но без подтвержденных изменений линии фронта.

Один из российских военкоров заявил, что войскам РФ не удалась атака под Александрополем (юго-запад от Горловки) в попытке получить доступ к Константиновке вдоль трассы Донецк – Константиновка, чтобы отодвинуть линию фронта дальше от Горловки – Донецка.

Авдеевка

Авдеевка на карте

20 марта продолжались позиционные бои в районе Авдеевки, но без подтвержденных изменений линии фронта. Российские военкоры утверждают, что полностью зачистили Орловку, но к северу от населенного пункта продолжаются боестолкновения. ISW пока не нашли визуальных подтверждений тому, что войска РФ захватили населенный пункт 19 марта.

Российские источники также утверждают, что ВС РФ продвинулись в районе Первомайского и Тоненького, но, опять же, у ISW нет подтверждений. Российские источники также утверждают, что установили огневой контроль над линией снабжения ВСУ между Бердычами, Орловкой с Уманским.

Донецк

Карта боев в Донецкой области

Недавно ВС РФ добились подтвержденного продвижения к западу и юго-западу от Донецка. Геолоцированные кадры за 20 марта показывают, что ВС РФ продвинулись к северу от плотины в Георгиевке (к западу от Донецка). Дополнительные кадры, опубликованные 20 марта, показали, что ВС РФ продвинулись к северу от Новомихайловки. Российские военкоры утверждают, что из-за контратак ВСУ присутствие российских войск в Красногоровке поубавилось, но российские силы сохраняют позиции на южной окраине населенного пункта.

Карта боев в районе Красногоровки – Авдеевки

В районе границы Донецкой и Запорожской области — позиционные бои, но без подтвержденных изменений линии фронта.

Позиционные бои идут и на западе Запорожской области, но без подтвержденных изменений. Российский военкор заявил, что силам РФ не хватает средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на всей линии фронта в Запорожской области.

Крынки

Позиционные бои продолжались и на левобережье Херсонской области, в т.ч. в районе Крынок. Российские источники сообщили, что ВСУ продолжают действовать в районе дач возле Антоновского моста.

Напомним, что накануне, 20 марта, стало известно, что ВС РФ продвинулись к Первомайской плотине, российские источники заявили о захвате Орловки.

Также сообщалось, что командир "Волков Да Винчи" назвал численность мужчин, которых мобилизовать на передовую.