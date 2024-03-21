Дробовик против дрона: эксперты оценили эффективность оружия

Распространенность и дешевизна дробовиков может стать ответом на засилье дронов, но только при определенных условиях.

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Засилье дронов на фронтах приводит к поиску различных вариантов борьбы с ними: от окопных РЭБов до стрелкового оружия. В Army Recognition оценили, насколько дробовики могут оказаться эффективными против коптеров.

Стандартные пули к дробовику — это дробь или картечь, которая после выстрела разлетается на большую площадь, чем у обычной винтовки, потому что поражающих элементов больше. Ружья бывают разных типов:

помповые;

полуавтоматические;

автоматические.

Также они отличаются между собой калибром, но самым распространенным является 12 калибр — баланс мощности и отдачи. Дробовики имеют определенные преимущества в противодействии дронам, прежде всего благодаря простоте использования, широкому распространению и способности охватить значительную площадь одним выстрелом. Благодаря дроби повышается возможность поразить низко летящий или зависший в воздухе дрон. Кроме того, ружье и выстрел из него дешевле других типов защиты от дронов. Также дробовик легко обслуживать.

Вызовы и ограничения для дробовиков

Очевидным недостатком дробовика является ограничение дальности стрельбы и необходимость визуального контакта с целью. Ружье может оказаться неэффективным против дрона на высоте или малозаметного БПЛА с разведывательными возможностями. Необходимо быть внимательным в применении дробовиков возле чувствительных установок и вблизи населенных пунктов.

В итоге авторы отмечают, что все более широкое применение ружей для борьбы с дронами свидетельствует о прагматичном подходе к вопросу безопасности. Дробовик — это дешевое, доступное и эффективное средство для борьбы с коптерами. Это пример того, как старая технология может бороться с новейшими угрозами на поле боя. Однако технологичность небольших БПЛА растет, поэтому важно использовать комплекс средств: РЭБ, передовые системы обнаружения, киберзащиту и другие системы.

Напомним, 20 марта в РФ улучшили систему против FPV-дронов "Пероид-М", который скоро пойдет в массовое производство.

Также в ВСУ появились FPV-дроны с автонаведением, которые способны противодействовать РЭБ.