Россия создала "атмосферу страха" на оккупированных территориях, — доклад ООН

Согласно отчету, больше всего от действий российской оккупационной власти пострадали дети. В школах украинские учебники заменили на российские, в которых авторы пытаются оправдать вооруженное нападение на Украину.

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Российская Федерация на оккупированных территориях Украины создала "атмосферу страха", пытаясь укрепить свой контроль путем грубых нарушений международного гуманитарного законодательства и прав человека. К такому выводу пришли эксперты Специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека в тематическом отчете, который был обнародован в среду, 20 марта.

Основой доклада стали более 2300 интервью с жертвами и свидетелями российской оккупации. В документе описаны действия РФ по навязыванию русского языка, гражданства, законов, судебной системы и учебных программ. Авторы доклада пишут, что оккупационные власти подавляли проявления украинской культуры и идентичности, разрушали украинскую систему управления, а также административные системы в этих районах.

"Российские войска также применяли силу для подавления мирных протестов, ограничивали свободу выражения мнений, ввели строгий контроль за передвижением жителей и грабили дома и предприятия", — говорится в документе.

Распространенные нарушения на оккупированных территориях

Людей на оккупированных территориях поощряли доносить друг на друга, заставляя их бояться даже собственных друзей и соседей.

Согласно докладу, больше всего пострадали дети, ведь во многих школах украинские учебные программы заменили на российские, а в учебниках появились нарративы, оправдывающие вооруженное нападение РФ на Украину.

Жителей оккупированных районов заставляли получать паспорта РФ, а тех, кто отказывался от документа, ограничивали в передвижении, трудоустройстве, доступе к медицинским услугам и соцвыплатам.

Специалисты подробно описывают ситуацию в районах, освобожденных ВСУ в конце 2022 года. Это Николаевская и части Харьковской и Херсонской областей, к которым Управление ООН по правам человека получило доступ.

"Вторжение, оккупация и последующее возвращение Украиной этих территорий оставили после себя поврежденные дома и инфраструктуру, земли, загрязненные минами и взрывоопасными пережитками войны, разграбленные ресурсы, крах местной экономики и травмированную, недоверчивую общину", — говорится в отчете.

Авторы доклада выразили обеспокоенность тем, что слишком широкое и нечеткое положение Уголовного кодекса Украины привело к привлечению людей к уголовной ответственности по обвинению в коллаборационизме с оккупационными властями за действия, к которым оккупационные власти могут принуждать на законных основаниях в соответствии с международным гуманитарным правом.

Доклад ООН — реакция Украины

Министерство иностранных дел Украины приветствовало публикацию доклада Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях и призвало международное сообщество удвоить усилия в борьбе с безнаказанностью России, привлечении государства-агрессора к ответственности за все совершенные преступления, установлении справедливости для всех ее жертв.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что отчет является свидетельством существенных демографических изменений, которые стали возможны из-за насильственного перемещения населения.

"Миссия зафиксировала факты принудительного перемещения украинских детей в пределах временно оккупированных Россией украинских территорий, а также незаконной депортации детей в РФ или Беларусь, в частности в учреждения институционального ухода и учреждения для детей с физическими или интеллектуальными нарушениями", — сообщили в МИД.

Напомним, 15 марта Независимая международная комиссия ООН обнародовала отчет о пытках пленных ВСУ в РФ. В докладе отмечается, что украинские военные подвергались физическому и сексуальному насилию.

26 января верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что гуманитарная ситуация в Украине остается серьезной, при этом международная помощь под угрозой сокращения