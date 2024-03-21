"Обнуление" как путь к миру: у Зеленского назвали три страны, которые представляют проблемы

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, международным партнерам желательно осознать, что через Украину эти "ключевые устаревшие проблемы" можно решить.

Related video

У России, несмотря на заявления об обратном, есть проблемы с военным производством, но они компенсируются благодаря двум партнерам. Вся эта "троица" представляет проблему для мира. Об этом в комментарии "24 Каналу" 21 марта заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подтвердил, что страна-агрессор тратит на оружие практически весь федеральный бюджет.

"Не все так "чудесно", как пробуют периодически публиковать и говорить, что Россия полностью перестроилась, перешла на милитаристские рельсы. Да, они это делают, безусловно. Они не могут это наращивать бесконечно", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, Украина вынуждена воевать сразу с тремя глобальными проблемами, которые накапливались десятилетиями.

В частности, речь идет о:

России, которая хочет доминировать и изменить глобальные правила;

Северной Корее, которая является абсолютно милитаристской страной с неадекватным поведением на глобальной арене;

Иране.

"Эти три проблемы не решались. Были санкции, были заявления, но сейчас они объединились и используют объединенный ресурс для атаки на одну страну. И было бы желательно нашим партнерам осознать, что через Украину можно наконец решить эти три ключевые устаревшие проблемы", — отметил советник.

Чиновник уточнил, что решением проблем было бы "обнуление" военных потенциалов РФ, КНДР и Ирана. По его мнению, это позволило бы существенно стабилизировать глобальные отношения.

Напомним, 21 марта председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил о вероятной ошибке. По его мнению, раньше войну в Украине воспринимали слишком оптимистично, а теперь — слишком пессимистично.

В Минобороны РФ анонсировали формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений. Эксперты подсчитали, сколько россиян для этого должны мобилизовать.