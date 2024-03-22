Дроны и ПВО FrankenSAM: украинские инновации изменили современный конфликт, — ISW

По словам председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, ВСУ быстро приспособили и внедрили инновации, в том числе удалось сочетать советскую технику с новыми западными технологиями.

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Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что ни Украина, ни НАТО не подталкивали Россию к вторжению в Украину, а новое применение вооружений и инновации ВСУ отчасти изменили современную военную кампанию. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 21 марта.

Причины для вторжения в Украину

21 марта Бауэр заявил, что для развязывания Россией войны против Украины не были никакой реальной угрозы безопасности. Ни со стороны НАТО, ни Украины. В свою очередь, глава Кремля Владимир Путин "не достиг ни одной из своих стратегических целей".

В ISW продолжают оценивать, что Путин начал полномасштабное вторжение в 2022 году не для того, чтобы защитить Россию от какой-то угрозы в виде НАТО, а, скорее, чтобы ослабить и в конечном итоге уничтожить Альянс. Цель эту он преследует до сих пор, считают аналитики американского центра.

Инновации в ВСУ

Бауэр также заявил, что Силы обороны "основательно изменили многие аспекты современной войны" и быстро приспособили и внедрили инновации, в т.ч. использовали технику советского образца с современной западной техникой. Среди инноваций Украины на поле боя — успешное применение так называемых гибридных систем ПВО FrankenSAM и эксперименты, и производство различных технологий дронов для боевых задач.

Cверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder, которые используются для т.н. "Франкенштейн-ПВО"

Официальный Киев недавно заявил, что Силы обороны доказали, что хорошо обученная армия с более современным вооружением может победить врага, у которого численное и материальное превосходство, вместе с тем ВСУ могут поддерживать свое преимущество только при помощи Запада — дальнобойных высокоточных боеприпасов и боеприпасов для артиллерийских систем.

Напомним, что в ISW оценили сообщения о том, что РФ перебрасывает резервы с фронта в Белгородскую область.

Также сообщалось, что российские военные пожаловались на рой дронов в районе Авдеевки.