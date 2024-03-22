КАБ — самое опасное оружие в войне в Украине: даже истребители F-16 не панацея, — Forbes

По словам журналистов, корректируемые бомбы, возможно, опаснее FPV-дронов и даже артиллерии. Пока Украина мало что может противопоставить такому подходу оккупационной группировки РФ: не хватает зенитно-ракетных комплексов.

Related video

Планирующие бомбы с выдвижными крыльями и комплектами спутникового наведения могут стать одним из важнейших вооружений РФ в полномасштабной войне против Украины, которая длится уже 25 месяцев. Об этом пишет Forbes.

КАБы потенциально могут стать еще более важную роль чем FPV-дроны и даже артиллерия. На сегодня Украина мало что может противопоставить такому подходу оккупационной группировки РФ, поскольку не хватает зенитно-ракетных комплексов. Истребителям ВСУ советского образца недостает дальности поражения бомбардировщиков с КАБами. А европейских F-16, которые могли бы приблизить победу, еще нет.

Их сбрасывают сотнями с расстояния 40-60 км и систематически разрушают украинскую оборону, что облегчает продвижение штурмовых групп.

КАБы стали главной причиной того, почему украинскому гарнизону в Авдеевке пришлось отступить после ожесточенной четырехмесячной битвы.

В разгар боев за Авдеевку в середине февраля российская авиация всего за два дня сбила 250 КАБов. "Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию", — писал Егор Шугар, боец 3-й ОШБр, прикрывавшей отход авдеевского гарнизона.

ВС РФ масштабировали применение планирующих бомб, теперь такая практика применяется в отношении других населенных пунктов, которые РФ пытается захватить.

Воздушным силам удавалось сбивать российские бомбардировщики с помощью Patriot, но затем в один удачный для россиян день два американских ЗРК на передовой могли быть уничтожены, а имеющиеся Patriot, судя по всему, с передовой отвели.

50 или 60 самолетов Lockheed Martin F-16, которые Украина может получить из Дании, Нидерландов и Норвегии, могут предоставить украинскому командованию новые возможности. Оснащенные системой самозащиты AN/ALQ-213 — датчиками, блоками помех и средствами противодействия — F-16 могут безопасно подлетать ближе к линии фронта или даже над ней.

Обнаружив цели на расстоянии до 112 км с помощью своих радаров AN/APG-66(V)2, пилоты F-16 могут запустить ракеты AIM-120 с расстояния 90 км — достаточно далеко для поражения бомбардировщиков с КАБами. При этом не нужно находиться в контролируемом РФ воздушном пространстве.

AIM-120 — это ракета типа "выстрелил и забыл" с собственным крошечным радаром.

Но не стоит рассматривать F-16 с ракетами AIM-120 как супероружие: их нельзя назвать неуязвимыми для вражеских ракет. По словам журналистов, как только Украина введет их в бой в ближайшие недели или месяцы, будут и потери и, возможно, не только техники, но и личного состава Воздушных сил. Вопрос, в том, что Киев получит от этой жертвы.

Если украинское командование действительно осознает опасность, которую представляют российские КАБ для украинских позиций на земле, они должны агрессивно развернуть F-16 и нацелиться на российские Су с планирующими бомбами.

"Проблема масштабного применения КАБ, скорее всего, никуда не уйдет, — считают украинские аналитики из Frontelligence Insight, — и решение может быть достигнуто только за счет дополнительных закупок и развертывания систем противовоздушной обороны Patriot и F-16, оснащенных современными системами противовоздушной обороны "воздух-воздух".

Напомним, что эксперт объяснил, что ВС РФ стирают села КАБами, и объяснил, что на самом деле имел в виду Путин, говоря о "санитарных зонах".

Также сообщалось, что у ВС РФ превосходство в небе, а генерал рассказал о технике для ВСУ, которая может изменить положение на передовой.