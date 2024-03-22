Обстрел Запорожья: ВС РФ убили 8-летнюю девочку и ее отца, — ОВА (фото)

По данным Ивана Федорова, из-за российской атаки также погиб водитель троллейбуса, который двигался по плотине ДнепроГЭС во время удара.

Related video

Трое мирных жителей Запорожья погибли в результате массированного ракетного обстрела Вооруженных Сил Российской Федерации в пятницу, 22 марта. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"8-летняя девочка и 35-летний мужчина — дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья", — написал он.

Жертвой российской атаки также стал водитель троллейбуса, который двигался по плотине Днепровской ГЭС. Мужчине было 62 года.

По словам Федорова, пассажиров в троллейбусе не было.

Председатель Запорожской ОГА также сообщил, что по обновленной информации ранения получили в общей сложности 20 человек. По данным Национальной полиции, среди пострадавших есть правоохранитель.

В городе продолжается ликвидация последствий массированного ракетного удара РФ. Спасатели разбирают завалы, помогают коммунальным службам, которые работают над восстановлением транспортного сообщения, проинформировали в ГСЧС.

"К проведению работ по демонтажу разрушенных конструкций привлекли автокраны и тягачи. Психологи продолжают оказывать помощь гражданскому населению. Волонтеры обеспечивают горячим питанием и водой сотрудников экстренных и коммунальных служб, которые работают над ликвидацией, а также гражданское население", — говорится в сообщении.

В Запорожье продолжается ликвидация последствий массированного ракетного удара РФ В Запорожье продолжается ликвидация последствий массированного ракетного удара РФ В Запорожье продолжается ликвидация последствий массированного ракетного удара РФ

Напомним, ночью 22 марта ВС РФ нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов. Глава Запорожской ОГА назвал этот обстрел самым масштабным за год. Враг целился по критической инфраструктуре, попал и в гражданские объекты.

8 ракет российская армия направила на Днепровскую ГЭС. Объект выведен из строя, однако пока опасности для жителей Запорожской области нет. Директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк заявил, что угроз затопления сотен тысяч гектаров, как это было в результате подрыва Каховской ГЭС, нет. Российские оккупанты, по его словам, знали, насколько важна ГЭС для украинской экономики. Именно поэтому и была нанесена соответствующая атака.