Обстрел Запорожья: ВС РФ убили 8-летнюю девочку и ее отца, — ОВА (фото)
По данным Ивана Федорова, из-за российской атаки также погиб водитель троллейбуса, который двигался по плотине ДнепроГЭС во время удара.
Трое мирных жителей Запорожья погибли в результате массированного ракетного обстрела Вооруженных Сил Российской Федерации в пятницу, 22 марта. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
"8-летняя девочка и 35-летний мужчина — дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья", — написал он.
Жертвой российской атаки также стал водитель троллейбуса, который двигался по плотине Днепровской ГЭС. Мужчине было 62 года.
По словам Федорова, пассажиров в троллейбусе не было.
Председатель Запорожской ОГА также сообщил, что по обновленной информации ранения получили в общей сложности 20 человек. По данным Национальной полиции, среди пострадавших есть правоохранитель.
В городе продолжается ликвидация последствий массированного ракетного удара РФ. Спасатели разбирают завалы, помогают коммунальным службам, которые работают над восстановлением транспортного сообщения, проинформировали в ГСЧС.
"К проведению работ по демонтажу разрушенных конструкций привлекли автокраны и тягачи. Психологи продолжают оказывать помощь гражданскому населению. Волонтеры обеспечивают горячим питанием и водой сотрудников экстренных и коммунальных служб, которые работают над ликвидацией, а также гражданское население", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью 22 марта ВС РФ нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов. Глава Запорожской ОГА назвал этот обстрел самым масштабным за год. Враг целился по критической инфраструктуре, попал и в гражданские объекты.
8 ракет российская армия направила на Днепровскую ГЭС. Объект выведен из строя, однако пока опасности для жителей Запорожской области нет. Директор Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк заявил, что угроз затопления сотен тысяч гектаров, как это было в результате подрыва Каховской ГЭС, нет. Российские оккупанты, по его словам, знали, насколько важна ГЭС для украинской экономики. Именно поэтому и была нанесена соответствующая атака.