Россияне жалуются на новый дрон Украины из фанеры и пластиковых бутылок, — Defense Express (фото)

Дрон обмотан плотным полиэтиленом, в качестве топливных баков — 5-литровые баклажки, а хвост сделан из водопроводной трубы. Как он называется неизвестно, но на него наклеили изображение Барта Симпсона.

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Российские войска жалуются на новый украинский ударный дрон, сделанный из простейшего материала. Достаточно габаритный дрон, собранный из водопроводной трубы, фанеры и пластика — лучшее решение из возможных. Об этом пишет Defense Express.

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По вражеским позициям регулярно наносятся удары таким примитивным оружием. Он обмотан плотным полиэтиленом, а в качестве топливных баков используются 5-литровые баклажки, хвост – водопроводная труба, аппаратный отсек – фанерный ящик.

БПЛА

Самое дорогое, что в нем есть, это малогабаритный двигатель внутреннего сгорания и система управления.

БПЛА

По словам авторов публикации, чем дешевле конструкция, обеспечивающая единственный полет за время эксплуатации такого беспилотника, тем лучше.

"Если ее можно собрать из ассортимента небольшого строительного магазина — это идеально. Если для этого нет нужды в высокоточных станках и высококвалифицированных рабочих — еще лучше", — говорится в публикации.

Как он называется неизвестно, но на нем заметили наклейку Барта Симпсона, персонажа американского ситкома.

Барт Симпсон

Камера дрона крепится снизу. То есть такой дрон-камикадзе — барражирующий боеприпас с возможностью управления на терминальном участке, а не только для удара по стационарным целям.

Другие подробности, такие как размер боевой части и дальность полета, неизвестны. Но, судя по размеру топливного бака, можно предположить, что он все же предназначен для ударов по объектам на дальности в несколько десятков километров от линии фронта.

Напомним, что российские войска получили костюмы для защиты от тепловизионных дронов.

Также сообщалось, что в РФ разработали щит для защиты бронетехники от FPV-дронов.