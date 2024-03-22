Бойцы "Азова" показали, как уничтожают российскую технику "ночными" FPV-дронами (видео)

В бригаде заявили, что штурмы российских оккупантов днем возле Тернов на Кременском направлении стали невозможными, в том числе благодаря эффективной работе FPV-дронов.

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Бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины показала, как уничтожает российскую военную технику с помощью FPV-дронов с тепловизионным видением. Соответствующие кадры были опубликованы на официальном канале бригады в Telegram.

"Непрерывные штурмы врага днем вблизи Тернов на Кременском направлении стали невозможными, в том числе благодаря эффективной работе FPV-дронов", — сказано в сообщении.

В бригаде отметили, что россияне сменили тактику и начали проводить штурмовые действия ночью.

"На днях бойцы РУБпАК 12-й бригады "Азов" применили первые образцы FPV-дронов, оснащенных тепловизионными камерами. Теперь операторы уничтожают вражескую технику и личный состав в любое время суток", — сообщили в "Азове".

Бойцы "Азова" используют FPV-дроны с тепловизионным видением

Ранее сообщалось, что ВСУ создали "щит", который уничтожает 77% российских дронов FPV. Комплексная защита радиоэлектронной разведки и борьбы позволяет обезвредить большинство российских дронов-камикадзе. Система совершенствуется и распространяется на другие участки фронта.

Также напомним, что и в России улучшили систему против FPV-дронов ВСУ. Комплекс радиоэлектронной борьбы россияне запустят в массовое производство. Их готовят к отправке на фронт в больших количествах.