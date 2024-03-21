"Были считанные секунды": боец НГУ рассказал, как сбил ракету РФ, которая летела на Киев (фото)

Боец обнаружил цель акустически, а для ее перехвата был использован тепловизионный прицел. Пуск оказался удачным и ракета была уничтожена.

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ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Киевской области 21 марта. Атаковали "Кинжалами", "Искандерами" и крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Одну из вражеских ракет сбил стрелок-зенитчик НГУ Алексей. Об этом рассказывает пресс-служба НГУ.

Так, этой ночью войска РФ выпустили более 30 ракет по территории Украины. Основным направлением удара была столица. К отражению воздушного нападения были привлечены также мобильные огневые группы Национальной гвардии Украины.

"Цель была обнаружена акустически и по звуку идентифицирована как крылатая ракета. Я выбежал на позицию. Оценив обстановку, обнаружил цель визуально в тепловизионный прицел, провел ее захват и осуществил пуск ракеты. На все у меня было буквально считанные секунды. Но после пуска через мгновение я увидел, как ракета взорвалась. Радуюсь, что она не долетела до своей точки наведения, не уничтожила дом чей-то или не унесла жизни, — рассказал Алексей.

Стрелок-зенитчик НГУ Алексей

Парень занимает должность стрелка-зенитчика бригады Национальной гвардии Украины "Ураган".

Ракетная атака на Киев и Киевскую область 21 марта

Утром 21 марта ВС РФ атаковали территорию Украины ракетами. Обломки ракет упали в Подольском, Святошинском и Шевченковском районах столицы, спровоцировав несколько пожаров.

Во время атаки на Киевскую область двое мирных жителей получили осколочные ранения различной степени тяжести. Зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспорта.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по факту атаки россиян начато досудебное расследование. Известно о 13 человек, которые получили ранения, госпитализировать пришлось четырех человек.

В Воздушных силах сообщили, что противник использовал две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал". Также было зафиксировано 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые были запущены с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Районами пусков стали российские Волгодонск и Энгельс.

В общем воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. После сложных маневров в соседних областях, ракеты одновременно приближались к столице с разных направлений.

В результате вражеской атаки был поврежден склад интернет-магазина Rozetka в Киеве. Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары.