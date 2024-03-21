Более 30 ракет, пожары и много пострадавших: все подробности утреннего обстрела Киева (фото)

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по факту атаки россиян начато досудебное расследование. Известно о 13 человек, которые получили ранения, госпитализировать пришлось четырех человек.

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Российские оккупанты в четверг, 21 марта, применили не менее 30 ракет по Киеву. В результате атаки пострадали три района, сообщают о 13 пострадавших. Фокус собрал всю пока известную информацию об ударах россиян по Киеву.

В Воздушных Силах ВСУ еще в 00:53 предупредили украинцев о взлете примерно 9 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Вследствие этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

ПВО сбила три десятка вражеских ракет

По данным командующего ВС ВСУ Николая Олещука, для обстрела противник использовал две баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" (KN-23) / Х-47М2 "Кинжал". Также было зафиксировано 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, которые были запущены с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Районами пусков стали российские Волгодонск и Энгельс.

Он отметил, что ракеты заходили в украинское воздушное пространство с северного направления и в основном были направлены на Киев.

ВС РФ атаковали три района столицы

Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве, где и происходили основные события, длилась почти 3 часа. Пострадали от террора ВС РФ три столичных района: Шевченковский, Святошинский и Подольский.

Удары по Подольскому району

По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Подольском районе зафиксировали падение обломков на территорию нежилой застройки. Кроме того, были и сообщения о падении обломков на крышу жилого дома, однако эта информация не подтвердилась.

Также Попко рассказал, что в Подольском районе в результате падения обломков ракеты зафиксировали возгорание на трансформаторной подстанции. Пожар удалось ликвидировать на площади 200 м. кв.

Он также сообщил о возгорании крыши нежилого двухэтажного здания, пожар потушили соответствующие службы.

Обстрел Шевченковского района

В КГВА рассказали, что в Шевченковском районе зафиксировали повреждения многоэтажного жилого дома с возгоранием квартиры. Кроме того, взрывной волной были выбиты окна. По состоянию на 08:00 утра проводилась эвакуация жителей из дома.

По другому адресу сообщили о возгорании трех автомобилей. Пожар был ликвидирован.

Также Попко заявил, что "без негативных последствий" и после падения обломков российской ракеты на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами.

Начальник КГВА сообщил и о возгорании частного жилого дома в Шевченковском.

В центре Киева образовалась огромная воронка

В КГВА обнародовали фотографии последствий российской атаки по Киеву. На опубликованных кадрах видно огромную воронку посреди улицы в Шевченковском районе. Вокруг разбитые деревья и здания.

Атака ВС РФ по Святошинскому району

Сначала в Киевской городской военной администрации сообщили о падении обломков на помещение детсада в Святошинском районе столицы, однако соответствующая информация не подтвердилась.

В то же время зафиксировано повреждение 9-ти этажного жилого дома. Там обломки попали по четвертому этажу, взрывной волной выбиты окна.

Сообщалось и о возгорании авто. Спасателям удалось потушить пламя.

Кроме того, по состоянию на 8 утра на месте работали все необходимые экстренные службы. Информация о погибших отсутствует.

В результате атаки пострадали 13 человек

Во время и после ударов российских оккупантов столичная власть сообщала о количестве пострадавших. Однако, по уточненным данным Попко, по состоянию на 09:00 известно, что ранения получили 13 человек. В Святошинском район — 6 человек, а в Шевченковском — 7.

Он добавил, что госпитализировать пришлось четырех человек. Обошлось без погибших.

По факту атаки россиян начато досудебное расследование

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что прокуроры, следователи и экспертные службы фиксировали все последствия очередной атаки страны-агрессора по Киеву.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Там также уточнили, что двое из пострадавших лиц получили осколочные ранения конечностей и лица.

Куда целились ВС РФ и почему выдержали долгую паузу

Председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук сообщил, что пауза, которую Вооруженные силы Российской Федерации выдержали перед массированным обстрелом Киева 21 марта, может быть связана с ограниченными техническими возможностями оккупантов.

На вопрос о том, куда именно россияне пытались ударить, Братчук ответил, что когда происходят массированные атаки на столицу, то в этом также есть политический аспект. По его словам, таким образом оккупанты пытаются "ответить" на те проблемы, которые сегодня есть внутри их страны и на поле боя.

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко поделился деталями атаки россиян по Киеву 21 марта и рассказал, что в результате пострадали местные жители, а спасатели продолжают бороться с последствиями вражеского террора.