Обстрел Киева: склад Rozetka поврежден в результате ракетной атаки ВС РФ (фото)

По словам соучредителя предприятия Владислава Чечеткина, в момент атаки люди были в укрытии, поэтому никто не пострадал. При этом сильно повреждено здание склада вместе с товарами, а также служебный транспорт.

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Склад интернет-магазина Rozetka в Киеве пострадал в результате ракетного обстрела со стороны России. Об этом сообщил соучреджитель онлайн-ритейлера Владислав Чечеткин на своей Facebook-странице.

По его словам, было повреждено здание склада, а также машины. При этом обошлось без жертв и пострадавших.

Последствия обстрела склада компании Rozetka Фото: Владислав Чечеткин

"Пострадало здание, пострадали наши машины, которые взрывной волной перевернуло вверх дном, пострадали товары (извините, пожалуйста, дорогие клиенты, сегодня мы можем задержаться с доставками). Но самое важное. На смене было 99 человек. Они не пострадали", — рассказал бизнесмен.

Фото: Владислав Чечеткин Фото: Владислав Чечеткин Фото: Владислав Чечеткин Фото: Владислав Чечеткин

По его словам, в момент атаки люди были в укрытии, поэтому не пострадали.

Чечеткин предупредил клиентов Rozetka, что из-за атаки возможны задержки с доставками.

"Спасибо каждому нашему сотруднику. За мужество, за желание работать, за то, что мы движемся вперед. Все остальное — мелочи. Построим. Отработаем. Выдержим", — резюмировал Чечеткин.

Атака ВС РФ на Киев и область 21 марта

Напомним, утром 21 марта ВС РФ атаковали территорию Украины ракетами. По информации мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракет упали в Святошинском, Шевченковском, и Подольском районах столицы, спровоцировав насколько пожаров. В результате утренних ударов ВС РФ ранения получили, по меньшей мере, 13 человек.

Также в результате ракетной атаки на Киевскую область два мирных жителя получили осколочные ранения различной степени тяжести. Зафиксированы повреждения жилых домов, хозяйственных построек и транспорта.