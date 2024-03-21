Обстріл Києва: склад Rozetka пошкоджено внаслідок ракетної атаки ЗС РФ (фото)

За словами співзасновника підприємства Владислава Чечоткіна, у момент атаки люди були в укритті, тому ніхто не постраждав. При цьому сильно пошкоджено будівлю складу разом із товарами, а також службовий транспорт.

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Склад інтернет-магазину Rozetka в Києві постраждав унаслідок ракетного обстрілу з боку Росії. Про це повідомив співзасновник онлайн-ритейлера Владислав Чечоткін на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, було пошкоджено будівлю складу, а також машини. При цьому обійшлося без жертв і постраждалих.

Наслідки обстрілу складу компанії Rozetka Фото: Владислав Чечоткін

"Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дном, постраждали товари (вибачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо затриматися з доставками). Але найважливіше. На зміні було 99 осіб. Вони не постраждали", — розповів бізнесмен.

Фото: Владислав Чечоткін Фото: Владислав Чечоткін Фото: Владислав Чечоткін Фото: Владислав Чечоткін

За його словами, у момент атаки люди були в укритті, тому не постраждали.

Чечоткін попередив клієнтів Rozetka, що через атаку можливі затримки з доставками.

"Спасибі кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше — дрібниці. Побудуємо. Відпрацюємо. Витримаємо", — резюмував Чечоткін.

Атака ЗС РФ на Київ і область 21 березня

Нагадаємо, вранці 21 березня ЗС РФ атакували територію України ракетами. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, уламки ракет впали у Святошинському, Шевченківському, та Подільському районах столиці, спровокувавши кілька пожеж. Унаслідок ранкових ударів ЗС РФ поранення дістали щонайменше 13 осіб.

Також унаслідок ракетної атаки на Київську область двоє мирних жителів дістали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Зафіксовано пошкодження житлових будинків, господарських будівель і транспорту.