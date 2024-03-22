Фосфорные бомбы и отсутствие еды: на Сумщине гуманитарная катастрофа, — волонтер (фото)

Волонтеры пытаются вывезти коз и лошадей из сел в Сумской области, которые ВС РФ обстреливают из всех видов оружия. Регион, где россияне применили фосфор, расположен рядом с местом прорыва РДК и ЛСР.

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Украинцы, проживающие в Великописаревской громаде Сумской области, страдают от ударов фосфорными бомбами, которыми стреляет ВС РФ. Люди не могут купить лекарства и продукты питания. Рядом с ними по пять дней сидят без еды домашние животные. О гуманитарной катастрофе на Сумщине волонтер Благотворительной организации "Европейский фонд помощи" Екатерина Андреева рассказала на портале "Громадське радіо".

Несколько дней назад россияне ударили по двум приграничным селам фосфорными бомбами, заявила Андреева. Россияне ежедневно обстреливают регион: во время одного из последних выездов команда волонтеров попала под удар и получила контузию. В селах разрушено 40% инфраструктуры, нет аптек, магазинов, газа, воды, электричества, продуктов, — пояснила женщина журналистам.

Волонтер Екатерина Андреева — во время поездки в Великописаревскую громаду Фото: Скриншот

"Ситуация очень и очень сложная. Позавчера мы были на эвакуации и попали под обстрел, прямо перед нами снаряд попал в дом. Наша команда немного получила контузии, но мы поехали по указанным адресам, выполнили все заявки по эвакуации", — пояснила собеседница журналистов.

Руины населенного пункта в Сумской области Фото: Скриншот Здания после российских обстрелов Фото: Скриншот

По словам волонтера, в селах возле российско-украинской границы до сих пор проживает около 300 человек. К ним приезжают, чтобы эвакуировать. Однако люди говорят, что хотят взять с собой домашних животных: коз, коров, лошадей, кошек и собак.

Для того, чтобы спасти и людей, и животных, отыскали специальный транспорт, места для содержания скота, но ситуация становится все хуже, — подчеркнула женщина.

"Когда мы были, то многие животные уже были в очень плохом состоянии, поскольку многие из них в течение пяти и более дней остаются без воды и пищи... Многие животные агрессивны из-за пережитого стресса", — описала Андреева ситуацию.

Отметим, на странице Facebook волонтера можно увидеть кадры посещения пограничного села в Сумской области. На видео — машина с клетками, в которых содержат животных во время эвакуации.

Великописаревская община — вывоз овчарки Фото: Скриншот

Бои на Сумщине — детали

Отметим, глава Сумской ОГА Владимир Артюх 20 марта во время брифинга заявил, что в регионе людям предоставляется вся необходимая помощь. Например, они имеют достаточно еды, средств гигиены и тому подобное. Также он отметил, что гуманитарной катастрофы нет.

"Нет гуманитарной катастрофы в Великой Писаревке. Существуют проблемы в тех населенных пунктах, которые находятся в 200-500 метрах от линии соприкосновения, где сегодня практически все население эвакуировано", — заявил чиновник.

Большая Писаревка — населенный пункт, расположенный неподалеку от Грайворона в Белгородской области РФ. Именно здесь шли бои после рейда проукраинских добровольцев, начавшийся 12 марта. В вечернем отчете Генштаба ВСУ за 22 марта указано, что регион страдает от авиационных, артиллерийских, минометных ударов ВС РФ. Также бывают попытки прорыва диверсионных групп с российской стороны границы.

Большая Писаревка — где расположена на карте Фото: DeepStateMAP

Ранее Фокус писал о последствиях российских ударов по приграничному региону. В частности, 14 марта после массированной дроновой атаки здесь исчезло украинское телевидение — разрушились телевышки. Также люди страдали от проблем со связью.

20 марта кадры из Великой Писаревки показал еще один волонтер. В населенном пункте есть много домов, от которых осталось "огрызки" стен и фундамент.

Напоминаем, городской голова Конотопа Артем Семенихин в эфире всеукраинского телемарафона объяснил, зачем РФ массированно обстреливает Сумскую область.