Фосфорні бомби та відсутність харчів: на Сумщині гуманітарна катастрофа, — волонтерка (фото)

Волонтери намагаються вивезти кіз і коней із сіл у Сумській області, які ЗС РФ обстрілюють із усіх видів зброї. Регіон, де росіяни застосували фосфор, розташований поруч із місцем прориву РДК й ЛСР.

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Українці, які проживають у Великописарівській громаді Сумської області, потерпають від ударів фосфорними бомбами, якими стріляє ЗС РФ. Люди не можуть купити ліки та продукти харчування. Поруч із ними по п'ять днів сидять без їжі свійські тварини. Про гуманітарну катастрофу на Сумщині волонтерка благодійної організації "Європейський фонд допомоги" Катерина Андрєєва розповіла на порталі "Громадське радіо".

Кілька днів тому росіяни вдарили по двох прикордонних селах фосфорними бомбами, заявила Андрєєва. Росіяни щоденно обстрілюють регіон: під час одного з останніх виїздів команда волонтерів потрапила під удар і отримала контузію. У селах зруйновано 40% інфраструктури, немає аптек, магазинів, газу, води, електрики, продуктів, пояснила жінка журналістам.

Волонтерка Катерина Андрєєва - під час поїздки у Великописарівську громаду Фото: Скриншот

"Ситуація дуже й дуже складна. Позавчора ми були на евакуації та потрапили під обстріл, прямо перед нами снаряд влучив у будинок. Наша команда трохи зазнала контузії, але ми поїхали за вказаними адресами, виконали всі заявки щодо евакуації", — пояснила співрозмовниця журналістів.

Руїни населеного пункту в Сумській області Фото: Скриншот Будівлі після російських обстрілів Фото: Скриншот

За словами волонтерки, у селах біля російсько-українського кордону досі проживають близько 300 людей. До них приїздять, щоб евакуювати. Однак люди говорять, що хочуть узяти із собою свійських тварин: кіз, корів, коней, котів і собак.

Для того, щоб урятувати і людей, і тварин, відшукали спеціальний транспорт, місця для утримання худоби, але ситуація стає все гіршою, — наголосила жінка.

"Коли ми були, то багато тварин уже були в дуже поганому стані, оскільки багато з них протягом п’яти й більше днів залишаються без води та їжі… Чимало тварин агресивні через пережитий стрес", — описала Андрєєва ситуацію.

Зазначимо, на сторінці Facebook волонтерки можна побачити кадри відвідування прикордонного села на Сумщині. На відео — машина з клітками, де утримують тварин під час евакуації.

Великописарівська огромада - вивезення вівчарки Фото: Скриншот

Бої на Сумщині — деталі

Зазначимо, голова Сумської ОВА Володимир Артюх 20 березня під час брифінгу заявив, що в регіоні людям надається вся необхідна допомога. Наприклад, вони мають удосталь їжі, засобів гігієни тощо. Також він наголосив, що гуманітарної катастрофи немає.

"Немає гуманітарної катастрофи у Великій Писарівці. Існують проблеми в тих населених пунктах, які розташовані у 200-500 метрів від лінії зіткнення, де сьогодні практично все населення евакуйоване", — заявив посадовець.

Велика Писарівка — населений пункт, розташований неподалік від Грайворона в Бєлгородській області РФ. Саме тут точилися бої після рейду проукраїнських добровольців, який почався 12 березня. У вечірньому звіті Генштабу ЗСУ за 22 березня вказано, що регіон страждає від авіаційних, артилерійських, мінометних ударів ЗС РФ. Також бувають спроби прориву диверсійних груп із російського боку кордону.

Велика Писарівка - де розташована на карті Фото: DeepStateMAP

Раніше Фокус писав про наслідки російських ударів по прикордонному регіону. Зокрема, 14 березня після масованої дронової атаки тут зникло українське телебачення — зруйнувалися телевежі. Також люди потерпали від проблем зі зв`язком.

20 березня кадри з Великої Писарівки показав ще один волонтер. У населеному пункті є багато будинків, від яких залишилася на згадку стін і фундамент.

Нагадуємо, міський голова Конотопа Артем Семеніхін у ефірі всеукраїнського телемарафону пояснив, навіщо РФ масовано обстрілює Сумську область.