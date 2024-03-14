Без зв'язку та ТБ: РФ знищила ретранслятори на Сумщині, біля якої відбувається рейд РДК, — ОВА

Росіяни запустили по Сумщині десять керованих авіабомб і дрони-камікадзе Shahed-136. Без зв'язку залишився регіон, поруч з яким відбувається рейд "Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу".

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14 березня ЗС РФ завдали ракетно-авіаційного удару по Сумській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено радіотехнічні об'єкти у прикордонному регіоні. Місцева влада закликає громадян не панікувати і не реагувати на інформаційні провокації. Про ситуацію на Сумщині розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Артюх на сторінці Facebook.

Артюх повідомив, що черговий російський обстріл пошкодив передавачі радіомовлення. Внаслідок цього громадяни тимчасово втратили можливість отримувати актуальну інформацію про останні події через телебачення та радіо. Також можливі перебої з мобільним зв'язком. Зі слів чиновника, проблеми — тимчасові: апаратуру полагодять.

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ЗС РФ масовано атакували Україну ракетами і дронами: подробиці нічного обстрілу

Ракетно-авіаційний удар РФ залишив без телерадіомовлення жителів чотирьох населених пунктів: Сум, Шостки, Білопілля і Тростянця. Артюх запропонував людям шукати інші інструменти комунікації та користуватись лише перевіреними джерелами інформації.

"Не піддавайтесь паніці і інформаційним провокаціям. Переходьте на альтернативні засоби комунікації, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації".

Обстріл зачепив українців, які проживають на відстані від 11 до 45 км від російсько-українського кордону. Біля села Білопілля — російське село Тьоткіно, через яке проходить новий рейд російських добровольців.

Обстріл Сум — які населені пункти без зв'язку 14 березня Фото: Google Maps

Обстріл Сум — деталі

Зранку 14 березня на сторінці Facebook Сумської ОВА повідомили про масовані удари ЗС РФ по регіону. Зокрема, зранку відбулась атака дронів-камікадзе Shahed-136, які цілились саме у населені пункти, які залишились без зв'язку. Крім того, росіяни запустили мінімум три КАБ-500 та шість керованих авіабомб невказаної потужності.

Обстріл Сум — удари ЗС РФ 14 березня Фото: Скриншот

Зазначимо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 березня ЗС РФ обстріляла авіабомбами п'ять населених пунктів на кордоні, з них чотири — у Сумській області. Перед цим, 12 березня, Володимир Артюх опублікував заяву, у якій спростував інформацію про начебто "масований наступ на Сумщину". Як запевнив голова ОВА, ворог не зібрав угрупування, достатнє для нової атаки на Україну з півночі.

Тим часом 12 березня почався рейд проукраїнськи налаштованих російських добровольців, які прорвались на територію Бєлгородської та Курської областей РФ. Місцеві жителі публікували фото та відео, на яких показали бронетехніку на російських вулицях. Паралельно з наземною операцією тривали масовані атаки безпілотниками. Вдень 13 березня БПЛА дістались до Бєлгорода і пошкодили будівлю ФСБ, яка стоїть у центрі міста.

Нагадуємо, 14 березня у мережі опублікували кадри обстрілів Бєлгорода: палаючий автомобіль та колону цивільних машин, які виїздять з міста — добровольці анонсували продовження операції. Напередодні вони попередили місцеве населення, що їм дійсно було б краще евакуюватись, бо їх очікують бойові дії, як в Україні.