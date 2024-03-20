ЗС РФ закладають ґрунт для наступу: три цілі посилення обстрілів Сумщини (відео)

Мер Конотопа Артем Семеніхін зізнався, що ворогу вдалося поширити свою пропаганду в регіоні. Однак більшість, з його слів, все ж усвідомлює, що війна — це "не курорт".

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Російські окупанти регулярно атакують Сумську область. Таку "особливу увагу" ворога до регіону в ефірі телемарафону 20 березня пояснив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Є кілька цілей у росіян, яких вони хочуть досягнути за допомогою цих ударів зараз, зокрема по Сумщині. Перше — вони хочуть відтягнути наші додаткові сили, резерви з лінії безпосереднього бойового зіткнення, щоб тримати нас тут у напрузі", — пояснив він.

Другою ціллю ворога є послаблення економічного потенціалу прикордонних територій. За задумом РФ, це має призвести до виїзду частини місцевих жителів.

"Щоб потім у випадку, якщо колись, можливо, вони зможуть сюди прорватися, їм не чинили такого затятого партизанського спротиву, який був у 2022 році", — зазначив мер Конотопа.

Третє, чого добиваються ЗС РФ, — це поширення своїх наративів. Ворог хоче, щоб на Сумщині побільшало "ждунів", які виступають за мирні переговори та не проти опинитися під контролем Москви.

"На жаль, певна частина людей на це все ведеться. Але все-таки більша частина здорово мислить і розуміє, що війна — це не курорт чи відпочинок, і відсидітися не вийде ні в кого. Усі ми повинні допомагати армії", — підкреслив Семеніхін.

Коментар Артема Семеніхіна про обстріли Сумщини — з 33:09

Нагадаємо, у ДПСУ розповіли, інженерно укріпити кордон з РФ неможливо. Однак на відстані від кордону будують оборонні споруди, готують вогневі позиції та виривають окопи.

Керівник Сумської ОВА Володимир Артюх підтверджував, що останнім часом значно почастішали обстріли регіону. Однак він виразив сумнів у тому, що ЗС РФ вдасться прорвати кордон.