"Зеркальный элемент": в РФ пытаются отвлечь внимание от своих просчетов, — Гуменюк (видео)

По данным Натальи Гуменюк, 60-70% личного состава противник теряет на Херсонском и Запорожском направлениях. Но российские пропагандисты стараются отвлечь внимание общественности.

Related video

Российская Федерация постоянно используют зеркальный элемент в своей пропаганде, чтобы отвлечь внимание общественности от собственных просчетов. Об этом 24 марта заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Российские оккупанты часто используют зеркальные элементы в пропаганде. Когда у них поражены военные объекты, главное — вовремя и громко прокричать, что, мол, мы (ВС РФ — ред.) поразили военные объекты врага. Они таким образом отворачивают внимание общественности от своих действительных просчетов", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что несмотря на то, что ВС РФ превосходят на фронте количественно, у них, на самом деле, сложная ситуация.

"При том, что они имеют преимущество численностью, преимущество мощностями. Если говорить о нашей операционной зоне, это противодействие десяткам тысяч личного состава и сотням единиц техники. На Запорожском и Херсонском направлениях мы сталкиваемся с этим ежедневно, причем сталкиваемся в прямом смысле слова. За минувшие сутки враг в направлении Работино Запорожской области произвел четыре штурма, но они были безрезультатны. Линия фронта там колеблется и это может некоторых нервировать", — отметила Гуменюк.

Но, по ее мнению, на это нужно реагировать достаточно спокойно. Ведь на этом направлении большие и открытые площади. Местность здесь фактически незащищенная. Поэтому переход на определенных территориях может колебаться в одну или в другую сторону буквально в метрах. Подобные действия не говорят ни о потере наших позиций, ни об отступлении, ни о продвижении противника.

Смотреть: 02:36

Напомним, 24 марта сообщалось, что ISW назвал две основные цели ВС РФ на востоке Украины. Россияне атакуют пехотой и танками, при значительной поддержке артиллерии.