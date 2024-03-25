Пробыл на должности год: командующий ВСУ Виктор Николюк объявил об отставке

Виктор Николюк заявил, что планирует возглавить одно из соединений и одно из направлений фронта. В свое время он командовал ОК "Север" и руководил обороной Чернигова.

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Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк уходит в отставку. Об этом он 24 марта сообщил на своей странице в Фейсбук.

"Слагаю с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ и желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали за год. Благодарен всем за плодотворное сотрудничество и имею уверенность о его продолжении в новых условиях. Вместе к победе! Имею честь", — написал Николюк.

Он добавил, что планирует продолжать служить в армии, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта.

Пользователи сети поблагодарили Виктора Николюка за службу:

Почет и уважение настоящему защитнику. Спасибо за наш Чернигов. Успехов Вам!

Лучший Командир! Вместе к Победе! Спасибо, всегда брал пример!

Спасибо, господин Генерал, за защиту Черниговщины. Низкий поклон, уважение и почтение. Желаю успехов в будущем и скорейшей Победы Украине.

Чернигов благодарим! Помним!

Все за что Вы возьметесь — получится.

Генерал-майор Виктор Николюк: что известно

Николюк Виктор Дмитриевич (род. 19 октября 1975, с. Шишкино Новоукраинский район Кировоградская область) — украинский военачальник, генерал-майор ВСУ, командующий войсками ОК "Север" (2021-2023), командовал обороной Чернигова в 2022 году.

Ранее был начальником 169-го учебного центра и комбригом 92-й отдельной механизированной бригады.

Известен непосредственным участием в боях во время обороны Чернигова и Черниговской области. В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Герой Украины.

Напомним, что в России объявили в розыск еще двух украинских генералов. Следственный комитет РФ разыскивает генерал-майора Виктора Николюка и командующего ОК "Херсон" Михаила Драпатого. Украинских генералов в России обвинили в убийстве и ранении 154 человек.