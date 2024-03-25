Пробув на посаді рік: командувач ЗСУ Віктор Ніколюк оголосив про відставку
Віктор Ніколюк заявив, що планує очолити одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту. Свого часу він командував ОК "Північ" і керував обороною Чернігова.
Командувач підготовки Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк йде у відставку. Про це він 24 березня повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
"Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік. Вдячний всім за плідну співпрацю і маю впевненість про її продовження в нових умовах. Разом до перемоги! Маю честь", — написав Ніколюк.
Він додав, що планує продовжувати служити у війську, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.
Користувачі мережі подякували Віктору Ніколюку за службу:
- Шана і повага справжньому захиснику. Дякуємо за наш Чернігів. Успіхів Вам!
- Кращій Командир! Разом до Перемоги! Дякую, завжди брав приклад!
- Дякую, пане Генерале, за захист Чернігівщини. Низький уклін, шана та повага. Бажаю успіхів у майбутньому та швидшої Перемоги Україні.
- Чернігів дякуємо! Пам'ятаємо!
- Все за що Ви візьметесь — вийде.
Генерал-майор Віктор Ніколюк: що відомо
Ніколюк Віктор Дмитрович (нар. 19 жовтня 1975, с. Шишкине Новоукраїнський район Кіровоградська область) — український воєначальник, генерал-майор ЗСУ, командувач військ ОК "Північ" (2021—2023), командував обороною Чернігова у 2022 році.
Раніше був начальником 169-го навчального центру і комбригом 92-ї окремої механізованої бригади.
Відомий безпосередньою участю в боях під час оборони Чернігова і Чернігівської області. У жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ. Герой України.
Нагадаємо, що у Росії оголосили в розшук ще двох українських генералів. Слідчий комітет РФ розшукує генерал-майора Віктора Ніколюка та командувача ОК "Херсон" Михайла Драпатого. Українських генералів у Росії звинуватили в убивстві та пораненні 154 людей.