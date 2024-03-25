Нужен пропуск: мужчинам запретили приближаться к границе с Молдовой, — ГПСУ

В ГПСУ отметили, что мужчинам запрещено находиться в полосе местности вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенческой территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области.

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Государственная пограничная служба ввела новые ограничения для мужчин, чтобы они не приближались близко к границе с Молдовой в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 25 марта.

Сообщается, что мужчинам запрещено находиться в полосе местности вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенческой территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области.

Отмечается, что запрет действует для всех лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно в в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства. Однако для некоторых категорий действуют исключения:

граждан, постоянно или временно проживающих или работающих в ее пределах, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

граждан, обучающихся в профессионально-технических или высших учебных заведениях, расположенных в пределах общин, при условии наличия у них соответствующих подтверждающих документов;

владельцев земельных участков, находящихся в пределах полосы, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

лиц, следующих транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы;

мужчин, направляющихся в пункты пропуска через государственную границу с целью пересечения государственной границы, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов;

граждан, прибывающих по приглашению и которых встречают граждане, постоянно проживающих на территории соответствующего общества и обязались нести ответственность за нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам приглашенными лицами.

Кроме того, запрещается въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно в вышеупомянутую полосу местности с использованием районных и сельских автомобильных дорог местного значения. Однако исключения составляют следующие дороги:

Т-2308 сообщением "Мурованые Куриловцы-Ярышев";

М-21 сообщением "Винница-Могилев-Подольский";

Р-36 сообщением "Немиров-Могилев-Подольский";

Т-0218 сообщением "Бабчинцы-Ямполь";

Р-08 сообщением "Томашполь – Ямполь";

Т-0202 сообщением "Крыжополь-Ямполь";

Т-0225 сообщением "Песчанка-Болган";

Т-0233 сообщением "Крыжополь-Студена".

В ГПСУ сообщили, что также запрещается пребівание мужчин в вышеупомянутой полосе местности без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса, документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации.

В пограничной службе заявили, что также запрещается в пределах участков местности шириной 500 метров от государственной границы (кроме границ населенных пунктов), которые находятся на территории вышеупомянутых общин:

Выход маломерных судов и других плавсредств, судов рыбного хозяйства и их пребывания в украинской части г.Днестр.

Отдых местного населения, ведение рыболовства и охоты.

Использование воздушных судов, а именно: малых летательных аппаратов всех типов, беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров.

Кроме того, как отмтеили в ГПСУ, запрещается производство работ, кроме сельскохозяйственных и других согласно перечню, определенному пунктом 17 Положения о пограничном режиме, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 июля 1998 года № 1147, при условии заблаговременного информирования подразделения охраны государственной границы об их проведении и при наличии подтверждающих документов.

Также в ГПСУ сообщили, что разрешается выполнять строительные работы в соответствии с международными договорами, а также на стройках государственного значения, связанных с ликвидацией последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний.

В ГПСУ заявили, что запрещено в вышеупомянутых районах скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспортных средств под управлением местных при наличии документов, подтверждающих их регистрацию). Также запрещается перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений.

В сообщении сказано, что запрещается также использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах специализированного назначения (или зарегистрированных в установленном порядке).

На кого не распространяется запрет

В ГПСУ отметили, что дейсвтие ограничений по въезду на территории вышеупомянутых общин лицами мужского пола возрастной категории 18-60 лет включительно не распространяется на представителей военных формирований, образованных в соответствии с Законами Украины, правоохранительных органов (подразделений), органов (подразделений) гражданской защиты, коммунальных служб помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера — во время выполнения ими служебных обязанностей, а также граждан, зарегистрированных или проживающих (при наличии подтверждающих документов) на территории общин, расположенных в пределах Могилев-Подольского пограничного района, во время их въезда в вышеупомянутую полосу местности для решения личных вопросов хозяйственно-бытового и социально-гуманитарного характера.

Напомним, в ГПСУ объяснили, почему, несмотря на брак с женщиной с инвалидностью, украинца не выпустили за границу. Мужчина и женщина поженились 20 марта и потом пытались выехать в Молдову. Во время беседы с пограничниками "молодожены" рассказывали разные истории, не совпадало даже место совместного проживания.