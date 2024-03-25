Подсмотрели у соседа: военная техника Китая замечена с антидроновыми "мангалами" (фото)

Китайские военные установили на БМП ZBD-09 металлическую решетку, но наблюдатели заметили, что стыки между панелями были сделаны с помощью пластиковых скоб. Такая конструкция не отличается прочностью.

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Боевые машины пехоты ZBD-09 Народно-освободительной армии Китая были замечены с металлическими экранами на башнях, которые напоминают конструкции, что используются на российских и украинских танках. Об этом сообщает Defence Blog.

Эти экраны, созданные как дополнительный уровень обороны бронетехники, в первую очередь предназначены для защиты от беспилотных летательных аппаратов, которых иногда называют дронами-камикадзе.

"Появление этих средств защиты от беспилотников подчеркивает меняющийся ландшафт современной войны, где меры противодействия воздушным угрозам становятся все более важными", — говорится в материале.

Отмечается, что российские оккупационные войска в ходе боевых действий на территории Украины начали первыми применять дополнительные экраны на танки и другую бронетехнику. Несмотря на ироничные оценки некоторых военных экспертов, которые обозвали такие конструкции "мангалами", металлические экраны появились на технике у обеих противоборствующих сторон конфликта.

А 21 марта военный наблюдатель Хесус Роман отметил присутствие таких экранов против БПЛА во время недавнего военного соревнования с участием Сухопутных войск НОАК.

"Во время военных соревнований, в которых участвовали 12 рот НОАК, боевая машина пехоты ZBD-09 была замечена с защитной сеткой, аналогичной той, что применяется в Украине", — написал наблюдатель.

При этом он обратил внимание, что на увеличенном фото можно заметить стыки между решетками, которые выполнены из пластика. По мнению Романа, такое решение выглядит, мягко говоря, не очень надежным.

Ранее сообщалось, что индийские военные эксперты иронично высказались в отношение флота НОАК. Китайский флот получил ярлык "зеленоводного флота", поскольку корабли фактически всегда действовали в домашних условиях и не выходили далеко в океан.