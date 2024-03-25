С захватом территорий на Донбассе Россия стала терять меньше солдат на передовой, — СМИ

По словам журналистов, снижение потерь солдат с тысячи до 640 за сутки наблюдается на фоне увеличения оккупированной площади на Донбассе. По оценкам американских чиновников, положение на фронте будет ухудшаться до лета.

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Статистика погибших российских военных на передовой сокращается по мере захвата новых территорий в Донецкой области. На это обратил внимание Newsweek, ссылающийся на ежедневные данные о потерях россиян, которые публикует Генеральный штаб ВСУ.

В понедельник Генштаб опубликовал примерные оценки потерь личного состава и бронетехники ВС РФ. Сообщается, что россияне потеряли 640 солдат за последние сутки. Общее число убитых и раненых граждан РФ в Украине за время полномасштабного вторжения составило 437 390. Это существенно меньше, чем неделю назад, когда Киев заявлял, что российские войска ежедневно теряли по тысяче военных.

Потери личного состава и техники РФ

Ни Украина, и РФ не раскрывают собственные потери. В условиях войны провести независимую оценку невозможно.

В последние месяцы потери были высокими с обеих сторон, в особенности в районе Авдеевки. Российские войска пользуются дефицитом боеприпасов у Украины, что, по оценкам США, может привести к "катастрофическим" последствиям к концу марта. Два американских чиновника на условиях анонимности сообщили журналистам, что положение на фронте будет ухудшаться с весны до лета.

"Поэтому этот временной отрезок, который начинается крайне важен", — говорилось в заявлении.

РФ потеряла свыше 350 тысяч солдат в Украине, — Байден

16 февраля на пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о том, ждут ли РФ "катастрофические последствия" после смерти Алексея Навального в колонии, сказал, что он предупреждал об этом три года назад.

За это время, по его словам, Россия столкнулась со множеством последствий, в том числе потери убитыми и/или раненными составили свыше 350 тысяч российских солдат.

Напомним, что, по оценкам аналитиков Oryx, общая численность потерянной бронетехники ВС РФ превысила 15 000.

Также сообщалось, что 22 марта в ISW объяснили, перебрасывает ли РФ резервы с фронта в Белгородскую область.