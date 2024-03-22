РФ перебрасывает резервы с фронта в Белгородскую область: в ISW отреагировали

По оценкам аналитиков, Кремль допускает некоторые репутационные потери, связанные с рейдами добровольцев в приграничных районах. И в то же время Москва сохраняет ресурсы для продолжения боевых действий в Украине.

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20 марта информационное агентство Bloomberg со ссылкой на анонимный источник сообщило, что вылазки "Русского добровольческого корпуса" и других формирований в Белгородской области вынуждают российское военное руководство отправлять силы с передовой в этот регион. В ISW не нашли таких заявлений. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 21 марта.

Неясно, о каких силах упоминают источники Bloomberg, пишут аналитики. Российские военкоры сообщают, что десантники ВС РФ отразили недавние рейды в Теткино Курской области, а подразделения 2-й бригады спецназа отбились от новых рейдов в Белгородской области.

Официальные лица РФ заявили, что военные, пограничники ФСБ и сотрудники Росгвардии отразили недавние рейды в РФ, а глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения батальона "Ахмат" противостояли рейдам из Харьковской области. Россия и прежде использовала эти силы для защиты от рейдов в июне 2023 года. По оценкам ISW, Кремлю нужен баланс. Руководство РФ допускает некоторые репутационные потери, связанными с рейдами РДК и незначительный эффект от них. И в то же время сохраняет военные ресурсы для использования в Украине. Репутиционные потери Кремля от рейдов в приграничье в 2024 году не столь велики в 2024 году, как и в 2023-м, из-за цензуры.

Напомним, что российские войска формируют "стратегический резерв" для поддержки массированного наступления.

Также сообщалось, что, по оценкам американских аналитиков, ВСУ могут пойти на сложные решения из-за возможности новой оккупации правобережья Днепра.